ضاع عمرنا واحنا بنشتري اللبن البودرة.. من كيلو لبن عملت كيلو لبن بودر بنفس طعم المحلات في دقيقتين

الحليب المجفف من المكونات التي يتم إعداد الحلويات التي تحتوي على الكاكاو والسكر بها لانه يستخدم في إعداد الكريمة ولها طعم مميز أثناء إعداد الحلويات لذلك يتم استخدامه في المطبخ بكميات كبيرة و العديد من الأمهات يعتمدون علي حتى في صناعة حليب الأطفال وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على الحليب المجفف، ‏السائد أن الجميع يقوم بشراء الحليب المجفف من الخارج ولكن هل يمكن إعداد الحليب المجفف في المنزل بطريقة بسيطة وسهله بالطبع نعم هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال ها إعداد الحليب المجفف في المنزل باستخدام بعض الطرق الطبيعية الموجودة في المنزل وفي هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الحليب المجفف الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد الحليب المجفف

مكونات الحليب البودرة

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لا نحتاج إلى الكثير من المكونات حتى نحصل على الحليب المجفف نحتاج فقط إلى كوب من الحليب طازج كامل الدسم حتى نتمكن من صناعة هذا الحليب ويعتمد الحليب المجفف على طريقة إعداد الحليب و الأدوات التي يتم استخدامها حتى يكون الحليب جاهز ولا نضيف أي مكونات أخرى غير الحليب الطازج ‏بعد ذلك يتم إجراء بعض الخطوات والعمليات على هذا الحليب حتى يتحول إلى الحليب المجفف الذي يكون جاهز للاستخدام.‏

طريقة إعداد الحليب البودرة في البيت من الحليب

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فيما يلي نتحدث عن خطوات إعداد الحليب المجفف المنزل بخطوات سريعة وهذه الخطوات هي:

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