أسهل طريقة لعمل تنظيف البشرة في البيت باستخدام المواد الطبيعية الأمنه

أسهل الوصفات الطبيعية ل تنظيف البشرة في البيت بنفسك بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة متوفرة فكل منزل، أن الكثير من الناس لا يدركون أن الجلد يعد هو أكبر وأهم عضو في الأنسان، وذلك لأن الجلد يساعد علي حماية جسم الأنسان من أي جراثيم أو عدوي ولذلك يجب العناية والاهتمام به، وذلك الأمر يتطلب مننا أن نقوم بتنطيف البشرة وخاصة الوجه وأتباع روتين حماية لها وهذا ما سنتعرف عليه.

تنظيف البشرة

سنتعرف علي بعض الخلطات الطبيعية لتنظيف البشرة في البيت باستخدام الزبادي والليمون وذلك لأن الليمون والزبادي يعمل علي إزالة تصبغات الجلد الناتجة من أشعة الشمس وأيضا يعمل علي توازن الحموضة في الجلد وهذه الوصفة تصلح لأصحاب البشرة الدهنية وهي مايلي:

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة كبيرة من الزبادي مع وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نقوم بتقليب وخلط المكونات مع بعضهم البعض جيدا وذلك حتي يتجانسون تماما.

نضع الخليط علي الوجه لمده ثلاث دقائق ثم نغسل الوجه بعد ذلك جيدا بالماء.

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة

سنتعرف علي وصفة الكركم وهي تصلح لأصحاب البشرة الدهنية وهذه الوصفة هي مايلي:

نجهز اولا وعاء عميق ونضع فيه ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحمص.

نضيف أيضا ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة أخري من الحليب السائل.

نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات وتقليبهم معا حتي يصبح الخليط مع العجينة السميكة.

قومي بعد ذلك بوضع هذه الخلطة علي الوجة أو اليدين وتركها لمدة 20 دقيقة.

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه واليدين بالماء الفاتر مع تكرار تلك الوصفة أسبوعيا.

نصائح للحصول على وجه نظيف

سنتعرف علي أهم النصائح للحصول علي وجه يكون نظيف ومشرق وتلك النصائح هي: