افضل طريقة لعمل خبز الخمير يعتبر من اشهر الوصفات والأكلات العربية والخليجية اللذيذة جدا والمشهورة أيضا في الإمارات والخليج والشرق الأوسط حيث انه سهل التحضير ولا يستغرق وقتا طويلا ولا مجهود كبير في إعداده وأيضا غير مكلف هو بسيط في إعداده بشكل اقتصادي سريع، حيث أن مكوناته سهلة وبسيطة وتتواجد في أي منزل، حيث انه هناك طريقتين لصنعه إما بالمقلاة أو بالفرن، حيث أن عمل خبز الخمير في الفرن وهو عبارة عن مزيج من الدقيق والسكر والحليب المحلى بالتمر، ويمكن تناول الخبز وحده أو مع الجبنة والعسل أو يمكن حشو الخبز بالكريمة ومعجون التمر والمكسرات، فانه خبز طري ولذيذ ويصلح للعديد من الاستخدامات على مائدة الطعام ويفضله ويحبه كل من الصغار والكبار، حيث انه بتباع الخطوات وتنفيذ المكونات ستحصلين لأسرتك على خبز الخمير بألذ وأشهي طعم كما يمكن التعرف على طريقة عمل خبز التميس السعودي وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن افضل طريقة لعمل خبز الخمير السعودي وتحضير العجينة والتشكيل والخبز.



افضل طريقة لعمل خبز الخمير السعودي

مكونات

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف أو ثلاثة أرباع كوب من الحليب الدافئ، يمكن استخدام لبن نيدو.

2 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

2 ملاعق كبيرة من بذور السمسم.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

بيضة.

تحضير العجينة

القيام بتشغيل العجان لتقليب المكونات أو نقلب المكونات يدويا. يتم إضافة الزيت إلى الدقيق واخلطه مرة أخرى يدويًا أو آليًا. القيام باضافة الحليب ببطء مع التحريك لتشكيل عجينة طرية لعمل خبز الخميرة. يتم الاستمرار في العجن لعدة دقائق أخرى حتى تضمن امتزاج المكونات. يتم ترك العجين في بوله مدهونه بالزبدة واتركه حتى يتضاعف حجمه بفعل الخميرة لمدة حوالي ساعة.

التشكيل والخبز

القيام بتسخين حلة الخبيز الكهربائية أو استخدام الفرن إذا لم تتواجد. يتم تقسيم العجينة إلى كرات بحجم كف اليد. القيام بترك الكرات مغطاة لكى ترتاح حتى يتم تسخين الحلة الكهربائية أو الفرن. يتم دهن يديكى بالزيت لفرد كرات العجين لتكوين دوائر مسطحة سميكة قليلا. القيام بوضع الرغيف على الجزء السطحي من القدر وادهن وجهه بالبيض ثم قم برش السمسم. يتم بعد عشر ثواني أو أكثر قليلا انقر الرغيف من سطح الحلة إلى داخله وانتظر لدقيقة وافتح القدر لرؤية ما إذا نضج الرغيف واكتسب اللون البني. أخيرا أخرج الأرغفة واتركها تبرد.

ملحوظة :

إذا لم تملك حلة الخبيز فقط رص الأرغفة بعد الفرد على صاجة أو شبكة وادهن البيض ويمكن استبداله بالحليب ورش السمسم وأدخلها في فرن الخبيز العادي المسخن مسبقا واتركها ثلاث دقائق ويمكن لف الصاج لتساوي النضج.

كيفية التقديم