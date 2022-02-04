نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعمل الشيبسي غلط شوفي الجديد وبحبة بطاطس وملعقة نشا بس اتحداكي تقومي تعمليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيبسي الذي نقوم بشرائها من البقالات والأسواق يكون لذيذ للغاية ولكن جميعنا نعلم أنه يتم صناعته من البطاطس ومن السهل جدا الحصول على نفس النتيجة عند إعداد هذه الشيبسي في المنزل ولكن عندما نقوم بتجربة هذا ‏فإنه لا ننجح في الوصول إلى نفس الطعم الطريقة التي يتم إعداد الشيبسي بها في الخارج ويكون الشيبسي طريا وغير مقرمشًا ولا يشبه طعم الشيبسي الموجود في الأسواق، ‏لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مثالية يمكن من خلالها إعداد الشبسي وفي نفس الوقت يكون له طعم مختلف ومميز وذلك باستخدام حبة واحدة فقط من البطاطس مع كوب واحد من النشا، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وسنة تحدث أيضا عن طريقة إعداد الشيبس بالتفصيل.

‏

مكونات إعداد الشيبسي بحبة واحدة من البطاطس وكوب من النشا

‏

حتى نستطيع إعداد كمية كبيرة لا نحتاج إلى الكثير من المكونات ولكن يجب اتباع المقادير بشكل دقيق حتى نحصل على النتيجة التي نرغب بها وهناك العديد من المكونات التي يمكن استخدامها حتى نستطيع ‏الوصول إلى النتيجة الصحيحة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

‏

كوب من الزيت النباتي الذي يستخدم في القلي.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث أكواب من الماء.

1\2‬ كوب من النشا. ‬

ثمرتين من البطاطس التي يتم تقطيعها إلى

اصابع طويلة متساوية

طريقة إعداد الشيبسي

‏

فيما يلي سنتحدث عن ‏نستطيع إعداد رقائق البطاطس بطريقة سهلة ومختلفة وهذه الخطوات هي:

‏

نحضر ثمار البطاطس نقوم بغسليها جيدا لمدة 5 دقائق تقريبا بعد ذلك نضعها داخل وعاء عميق

‏

‏ بعد ذلك نقوم باضافة النشا والملح ونستمر في التحريك بعد ذلك نترك الخليط داخل الثلاجة لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا.‬

‏

‏ نخرج البطاطس من الثلاجة بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس جيدا.

‏

‏ نحضر طاسة وأنا ضعها على النار وننتظر حتى تصبح هذه تصبح هذه الطاسة ساخنة.

‏

‏ نضع فيها ‫1\2‬ كوب من الزيت تقريبا بعد ذلك نضع فيها شرائح البطاطس حتى تصبح شرائح البطاطس لها لون ذهبي و تصبح مقرمشة مثل البطاطس التي تكون موجودة في الأسواق بعد ذلك نرفع البطاطس من الزيت ونقوم بتصفية البطاطس من الزيت جيدًا.‬

‏

‏ في الخطوة التالية نضيف جميع التوابل التي نرغب بها مع الملح.

يعتبر الشيبسي من أكثر المقرمشات التي يحبها الاطفال وايضا الكبار ويمكن عمله ببساطة باستخدام حبة بطاطس مضافة إليها كوب من النشا واحصلي على بطاطس شيبسي مثل الجاهز تماما ويمكن إضافة بعض النكهات المختلفة الي البطاطس للحصول علي المذاق الرائع بأطعمة مختلفة ونكهات مختلفة مثل الشطة والليمون والجبنة فاضف بعض القطع من الجبن أو الليمون الي الشيبسي للحصول على الشيبسي تل

طريقة عمل بطاطس الشيبسي بدون زيوت

يعتبر بطاطس السيسي من أكثر الوجبات المفضلة لكي الاطفال ويحبها الكبار أيضا ويمكن عمل البطاطس الشيبسي بدون زيت نهائيا باستخدام ملعقتين نشاقزمس بإضافة ملعقتين من النشا الي الخلطة الجبارة التي ذكرناها في المقال للحصول على بطاطس شيبسي مثل الجاهزة تماما كما يمكنك إضافة بعض النكهات المختلفة الي الشيبسي الحصول على طعم لذيذ ورائع مثل الجبنة أو الشطة والليمون