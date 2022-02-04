نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تشقير الحواجب في المنزل بدلاً من الذهاب لصالون التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سهله لتشقير الحواجب في المنزل بخطوات بسيطة، عادة ما تلجأ الفتاة إلى صبغ الحواجب لجذب انتباه الآخرين وإضافه لمسة جمالية للوجه، أو رسمها بطريقة معينة بواسطة قلم الكحل، فهذه الأشياء تعد من عادات وتقاليد الفتيات ودائماً ما يذهبن لصالون التجميل لفعل لتلك الأشياء، ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة لتشقير الحواجب بدلاً من نزعها، وكل ذلك في المنزل بدلاً من الذهاب لصالون التجميل، اليوم من خلال مقالنا هذا و عبر موقعكم ثقفني سوف نذكر لحضراتكم طريقة سهله لتشقير الحواجب في المنزل بطريقة مميزة وبسيطة للغاية.

طريقة تشقير الحواجب في المنزل

أحياناً الفتاة تلجأ لصبغ الحواجب حتى تتماشى مع لون الشعر والبشرة، ولكنها قد تواجه بعد صبغة شعر الحاجب عدم تماشي لون الصبغة مع لون الشعر، وخاصة لأن اللون يذهب على فترات، فكل ما عليك سيدتي بدلاً من صرف أسعار باهظة في صالون التجميل، قومي بتشقير الحواجب باللون الشعر المناسب إليك وتحديد شكل العين و إضافه لمسه جمالية للوجه.

المكونات:

فازلين.

بودرة التشقير.

مبيض.

ملقط.

طريقة تشقير الحواجب:

قومي أولاً بنزع الشعيرات المتناثرة بواسطة الملقط، عليكي تحديد شكل الحاجب بقلم الحواجب.

ثم قومي بتوزيع الفازلين حول منطقة العين والحاجب لعدم تحسس البشرة من مادة التشقير.

يحضر إناء بلاستيك ويوضع فيه مقدار من بودرة التشقير مع مقدارين من المبيض، مع إتباع التعليمات الموجودة على العبوة.

تقلب المكونات بملعقة خشبية ثم يوضع صبغة التشقير على الحاجبين بعد تحديدهما، بإستخدام عود كبريت رفيع أو أي أداة رفيعة.

يترك صبغة التشقير على الحاجب لمدة عشر دقائق، ثم يتم إزالتها بواسطة قطنة ثم يغسل الوجه بالكامل بالماء الفاتر.

إذا أردت تشقير الحواجب بلون غامق، عليك اضافة مادة التشقير باللون البني مع إتباع بعض الخطوات السابقة.

يمكنك كشط كمية قليلة من صبغة التقشير للتأكد من فعالية بودرة التشقير.

تغسل البشرة بالماء الفاتر فقط وعدم غسلها بأي مادة تحتوي على مواد كيميائية بعد التشقير لعدم تحسس البشرة.

الأثار الجانبية للتشقير

عند ترك مادة التشقير لأكثر من عشر دقائق على الحاجب، يمكن أن تسبب تهيج للبشرة.

تحول لون الصبغة مع الوقت للون الفاتح وهذا أمر طبيعي للصبغات.

يمكن أن تسبب حكة وحساسية للجلد.

كيفية إزالة تشقير الحواجب

هناك عدة طرق لإزالة تشقير الحواجب ورجوعها لشكلها الأصلي منها:

صبغ الحواجب بلون متقارب من لون شعر الحاجب الأصلي.

تخطيط الحواجب بواسطة قلم جل أو سائل تحديد الحواجب، ثم صبغها بلون الشعر الأصلي.

يمكن دهن شعر الحاجب بالقليل من زيت الخروع وفركه جيداً على الحاجب للتخلص من التشقير.

يمكن الانتظار لفترة طويلة حتى التخلص من التشقير وذلك مع نمو الشعر الجديد فقد يختفي التشقير تدريجياً.

تشقير الحواجب أفضل بكثير من صبغها أو نزعها أو وضع أي مواد كيميائية عليها قد تضرها على فترات متقاربة وقد تؤدي لتساقطها، فالتشقير أفضل بكثير من تلك المكونات ويمكن للسيدة التحكم فيه عند عمله، فهو مميز للغاية ويعطي مظهر جيد للوجه بعيداً عن نتف الشعر في صالون التجميل بالملقاط والفتلة وصباغتها بالمواد الكيميائية الضارة، حيث أن هناك مكونات طبيعية تستخدم في تشقير الحواجب بدلاً من المواد التجارية.