طريقه تحضير نجرسكو الدجاج مع بوفتيك الدجاج الكداب في المنزل بطريقه سهله وبسيطه كما تتميز بسرعه التحضير وتعد من اشهي الوجبات الرئيسية التي يمكن تقدم بجانب العديد من المقبلات حسب الرغبة وتختلف طرق التحضير للمكرونه حسب كل مطبخ ما تختلف نوع الحشو والصوص.

المقادير المطلوبة لعمل نجرسكو الدجاج

نصف كيلو من المكرونة.

نصف كيلو جرام من الدجاج المقطع.

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

اربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف لتر من الحليب.

مكعب مرق دجاج.

خمس ملاعق كبيرة جبن شيدر.

2 ملعقه من الجبن البارميزان.

كوب من كريمة الطهي.

حبة بصل مفرومه.

3 فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيره من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة الحبهان المطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير نجرسكو الدجاج

نبدأ بوضع المكرونة في ماء المغلي والملح وملعقة زيت لمدة عشر دقائق تقريبا ثم نضعها في مصفاة.

نحضر وعاء كبير للتتبيل ثم نقوم بخلط التتبيلة مع بعضها جيداً ثم نضع قطع الدجاج ونتركها لمدة ساعتين علي الأقل لتتشرب من التتبيلة.

نضع الزيت في المقلاة مع الدجاج المتبلة وحركيه لمدة ربع ساعه تقريبا حتى تمام النضج.

نحضر وعاء كبير ثم نقلب الزبدة مع الدقيق لمدة خمس دقائق حتى يصفر ثم نضيف الحليب ومكعب مرق الدجاج ونحركه بمضرب سلك لمدة دقيقتين.

نضيف الجبنة المبشورة ورشه من الملح مع الفلفل الأسود وكوب من كريمة الطهي حتى تغلي ثم ترفع من علي النار.

ثم نضع نصف كمية البشاميل على المكرونة في صينية مدهونة ونقلب جيدا.

نضيف نصف كمية المكرونة بالبشاميل في صينية فرن ثم نضع الدجاج الناضج وباقي المكرونة.

نوزع كمية البشاميل المتبقية على وجه مكرونة النجرسكو ثم نضع جبنه البارميزان.

نضع في الفرن على درجه حراره 180 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقه تقريبا ثم نضعها تحت الشواية بموقد الغاز لمدة ثلاثة دقائق حتي تصبح جاهزه للتقديم.

المقادير المطلوبة لعمل البوفتيك الكذاب

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصله كبيره مفرومة.

ملعقه بهارات لحمه.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

كاري.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

2 بيضة كبيره.

كمون.

طريقه تحضير البوفتيك الكذاب