الحناء للشعر الجاف وأفضل وصفات الحناء لتغذية الشعر

تستخدم الحناء للشعر الجاف الذي يوحي بافتقاده للمواد المغذية للشعر، ففي هذه الحالة ستكون الحناء حل موفق لشعركِ، حيث تغذيه بسبب احتوائها على أكثر الفيتامينات فائدة للشعر، وخاصةً النوع الجاف منه، كما تجعله ينمو بشكل صحي أكثر، فتعالج القشرة وتجعله ناعم، كما أنها علاج فعال لمشكلة التساقط، وتزداد فوائد الحنة للشعر الجاف عند خلطها مع المواد الأخرى المغذية والمرطبة في نفس الوقت.

الحناء للشعر الجاف

يحتاج الشعر الجاف إلى الماسكات باستمرار، وللاستفادة من الماسكات دون التسبب في ضرر للشعر تكون الوصفات والخلطات الطبيعية هى الحل الأمثل، فمعظمها مكون من زيوت طبيعية غنية بالفيتامينات التي يحتاجها الشعر، أو مكونات أخرى مليئة بالفيتامينات كذلك، وتتضمن الوصفة الحناء بمقدار ملعقتين كبيرتين منها مع مهروس ثمرة موز، ويحضر الماسك من خلال وضع الحنة مع الماء الدافئ في وعاء، ثم تقليب الخليط بضعة مرات وتركه طوال الليل، وفي الصباح يمكنك إضافة مهروس الموز، ثم تقليب كافة المكونات مرة أخرى، ومن ثم وضعها على الشعر لمدة ربع ساعة وغسله بالماء بعد مرور المدة، سيمنحك الماسك تركيبة مغذية ومرطبة للشعر الجاف بكفاءة.

وصفة الحنة لعلاج تساقط الشعر

تستخدم الحناء لعلاج تساقط الشعر وذلك عند خلط كوب منها مع كوب من الماء، ومقدار ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم نترك الخليط في الوعاء لمدة ساعة قبل الاستخدام، ومن ثم يوضع على الشعر بداية من فروة الرأس والجذور وحتى الأطراف، ثم نترك الخليط لمدة 3 ساعات، ويغسل بالماء والشامبو لإزالة كافة بقايا الماسك.

خلطة الحناء والبيض لنمو الشعر

يجمع المزيج بين الحناء والبيض، وكلًا منهما يغذي الشعر التالف بكفاءة، كما يحفز البيض الشعر على النمو، لذلك يمكنك خلط كوب من الحناء مع بيضتين، ويمكن تقليل أو زيادة الكمية حسب كثافة الشعر، ويُضاف إلى الخليط نصف كوب من الشاي المغلي بدون إضافة السكر إليه، بحيث يعمل الشاي على اكساب الشعر اللون البني الداكن بدلًا من اللون الفاتح التي تمنحه الحناء، تحضر الخلطة قبل الاستخدام بنصف ساعة، ومن ثم توزع الخلطة على الشعر مع التدليك، ونتركها لمدة ساعتين، ثم يمكن الاستعانة بالشامبو إلى جانب المياه في إزالة الخليط من الشعر.