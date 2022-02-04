فكرة جبارة لتقشير الثوم في أقل من 10 ثواني حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم بدون تعب

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ تبحث عن طرقه المتعددة مختلف ربات البيوت، حيث تعتبر وجبات الطبخ الشرقية متطلبة لكميات من الثوم متفاوتة، لذا تحرص ربات البيوت على إعداد الثوم وتجهيزه وتقشيره بحيث يصبح مقشر جاهز على الاستعمال، وبالنسبة لأهم المعلومات عن الطرق المميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم التجهيز لفصوص الثوم مقشرة وبأسرع وقت ممكن، وفيكما يأتي أفضل وأسرع تلك الطرق التي من الممكن من خلالها تقشير الثوم بمنتهى السرعة.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة يتم من خلال عدة طرق حيث يعتب نبات الثوم مكون مهم في المطبخ الشرقي، ويعد مكون مشترك ما بين العديد من الوصفات ومن أهم الطرق التي تساعد في التقشير للثوم طريقة البرطمان ومن خلال ما يأتي من الممكن اتباع خطوات التقشير السريعة في تلك الطريقة:

في البداية ينبغي عليك تفكيك فصوص الثوم.

فركها جيدا ما بين راحتي اليد.

فركها جيدا ما بين راحتي اليد. توضع كمية فصوص الثوم في البرطمان الملائم من الزجاج ويكون محكم الغلق.

بعدها قومي برج البرطمان حتى تلاحظين افصل القشور عن فصوص الثوم.

طريقة الماء لتقشير الثوم

تعتبر من بين أبرز وأكثر الطرق شيوعا والتي من خلالها من الممكن أن يتم التقشير السريع للثوم وذلك ما يكون من خلال اتباع خطوات بسيطة تيسر على ربة المنزل الحصول على فصوص الثوم جاهزة مباشرة على الاستعمال، وخطوات الطريقة تكون على هذا النحو الآتي:

الخطوة الأولى تكون بتجهيز وعاء عميق.

ضعي في الوعاء كمية مناسبة من المياه ولا يشترط درجة حرارة معينة للماء فمن الممكن استعمال الماء سواء كان بارد أو ساخن.

الخطوة التالية تكون من خلال وضع فصوص الثوم بالماء الساخن أو البارد.

خمس دقائق فقط لنقع الثوم لتيسير خطوة التقشير.

الخطوة التالية هي التقشير السريع للثوم ونلاحظ الانزلاق السريع للقشور من فوق فصوص الثوم.

طريقة الكيس لتقشير الثوم