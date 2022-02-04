أفضل طريقة لعمل طاجن الفراخ بالبصل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل، الفراخ من الأكلات الشهية التي يمكن إعدادها بأكثر من طريقة مختلفة ومنها الطاجن الذي يتميز بطعمه اللذيذ بالإضافة إلى احتوائه على الدهون بنسبة أقل من إعدادها بالطرق الأخري، كما تحتوي على قيمة غذائية كبيرة لأنه يحتوي على العديد من العناصر المفيدة ومنها الخضروات، ويمكن للمرأة أن تقوم بإعداد الطاجن بعدة طرق مختلفة ويمكن أن تضيف له أسرارها الخاصة، وفيما يلي سوف نقدم طريقة إعداد طاجن الفراخ بالبصل بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

يحضر تلك الطاجن بمكونات سهلة وبسيطة ولا يحتاج لبذل مجهود بل مكوناته موجودة في كل مطبخ، فيمكن لربة المنزل إعداده بكل سهولة وبعدة خطوات متنوعة، فيمكن لربة المنزل تحضيره بأبسط المكونات.

المكونات

دجاجة مغسولة مقسمة إلى أربع أجزاء.

أربع حبات طماطم كبيرة مفرومه.

ملعقة صغيرة ملح.

اثنين حبة بصل.

ملعقتان زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقدار نصف ملعقة مقدار صغيره كاري.

طريقة التحضير

احضري إناء وضعي به الطماطم المفرومة والبصل المفروم ثم ضيفي إليه الملح والفلفل الأسود.

اخلطي المكونات معا ثم ضعي به قطع الدجاج المقسمة.

سخني الفرن على الفرن على درجة حرارة عالية.

ادهني الطاجن بالزيت ثم رصي بها قطع الدجاج لمدة نصف ساعة.

انتظري حتى ينضج قطع الدجاج ويحمر وجهه.

اخرجي الطاجن من الفرن ويمكن أن تقديمه مع المكرونة البيضاء أو الخبز والسلطة أو الأرز الكاري.

أسرار عمل طاجن الفراخ

يمكنك أن تضيفي على طاجن الفراخ بالبصل جزر أو بسلة أو الفلفل الأخضر، كما يمكن إضافة بطاطس إلى الطاجن وهذه الخضراوات تعطي طعم طيب للطاجن.

هذه الوجبة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ومنها الفيتامينات والبروتينات وهي وجبه محببة لدى الأطفال والكبار، كما تتميز الوجبة بسرعة إعدادها حيث أنها لا تستغرق عشرة دقائق أثناء تحضيرها وتستغرق نصف ساعة أثناء الطهي، لذلك هي أفضل اختيار عند قدوم ضيوف فجأة.

قدمنا لحضراتكم طريقة سهلة وبسيطة لإعداد طاجن الفراخ اللذيذ الغني بالفيتامينات الذي يمكن أن تقديمه في المناسبات والتجمعات العائلية.