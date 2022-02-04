بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو للحصول على لون بني غزالي بدون اي مواد كيميائية

طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو من أهم ما تبحث عنه كل سيدة ترغب في أن تقوم بالصبغ لشعرها باللون البني المميز ومن دون الحاجة إلى استعمال أي نوع من أنواع مواد الصبغ الكيميائية، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أكثر المكونات التي من الممكن أن تستعمل مع كوني النسكافيه والكاكاو من النوع الخام لعمل أفضل تركيبة طبيعية صابغة للشعر، وعلى نحو من لتوضيح والتفصيل نوافيكم بعرض المزيد عن تلك التركيبة الطبيعية مع بيان أهم ما يجب أن يتم اتباعه من خطوات لتطبيق الخليط على الشعر.

طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو

طريقة صبغ الشعر باستخدام مكوني النسكافية والكاكاو من أبرز الطرق التي من خلالها يكون من السهل على محبات اللون البني صبغ شعورهن بأفضل تركيبة طبيعية خالية تماما من المكونات الكيميائية ومن المعروف أثر النسكافيه الساحر على الشعر وعن تلك التركيبة نتحدث بالتفصيل وبالأخص عن أهم المكونات واجبة التوفر لعمل التركيبة:

مكونات لصبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو

من أهم المكونات التي يجب أن تتوفر ما يأتي:

ملعقة من مكون النسكافيه.

ملعقة من مكون الكاكاو الخام.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت جوز الهند.

القليل من المياه الفاترة.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير للتركيبة

من السهل تحضير تلك التركيبة المميزة من خلال اتباع الآتي:

لا بد من استعمال وعاء لإذابة مكون الفازلين.

نضع النسكافيه مع الكاكاو بوعاء لمزجهما ثم إضافتهما على الفازلين مع التقليب.

أضيفي بقية المكونات مع بعضها ويراعى التقليب الجيد وحال كان القوام للمكونات كثيف حينئذٍ الأمر يتطلب إضافة القليل من المياه الفاترة.

اتركي المكونات تتفاعل وهي مغطاة وبعد خمس دقائق ابدئي التطبيق.

كيفية تطبيق الخليط على الشعر