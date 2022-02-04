المكرونة بالبشاميل بأقوى طريقة ناجحة.. جربيها في أول وليمة وفاجئي ضيوفك

طريقة عمل المكرونة بشاميل، تعتبر من أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، حيث أن المكرونة البشاميل من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها أيضا مفيدة جدا ومغذية لما تحتويه من الفيتامينات والمعادن، وتعتبر من أهم الأكلات التي تعرض في العزومات والولائم ومنتشرة جدا في مائدة شهر رمضان بالرغم من أنها أكلة إيطالية إلا أنها استحوذت على حب الكثير من الناس كما أضاف المطبخ المصري بعض اللمسات التي جعلتها تحمل الطابع المصري.

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طريقة عمل المكرونة بشاميل

يرغب الكثير من الفتيات والسيدات معرفة أفضل الطرق لعمل صلصة البشاميل لأن الكثير منهم يفشل في تحضير تلك الوصفة، وإليكم مكونات المكرونة البشاميل كالآتي:

المقادير

ربع كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو مكرونة قلم.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة كبيرة.

مقدار مناسب من اللبن الحليب.

طريقة التحضير الكاملة للمكرونة بالبشاميل

يتم تقطيع البصل قطع صغيرة ثم نضعهم في مقلاة ساخنة بها ملعقة من الزيت وتقلب جيدا حتى تذبل ثم نضع اللحم المفروم والفلفل الأسمر والملح ثم نقلب جيدا حتي يتم النضج ونتركها جانبا.

يتم وضع مقدار من الماء على ويرفع علي النار حتي الغليان ثم نضع المكرونة وتقلب جيدا من فترة لأخرى إلى أن تنضج ثم تصفى وتشطف وتترك حين الاستخدام.

نحضر وعاء ونضع بها السمن حتى يذوب ثم نضع الدقيق ونقلب جيدا ثم نضع اللبن تدريجيا حتى لا يتماسك ويقلب جيدا حتى لا يتماسك.

نحضر صينية مستطيلة مدهونة سمن ثم في وعاء آخر نضع نصف البشاميل على المكرونة ثم نضع نصف المكرونة في الصينية ثم نضع اللحمة المفرومة ونضع باقي المكرونة ونغطي الوجه بالبشاميل ثم نخفق البيضة ونضعها على الوجه.

ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدّة ساعة إلا ربع.