طريقة عمل بلح الشام بوصفة الشيف السوري وأسرار مقادير الشربات لأجمل طبق حلو شرقي مبهج

طريقة عمل بلح الشام بوصفة الشيف السوري، تأتي حلوى بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى المستخدمة في المناسبات، ولا تقتصر على مناسبة محددة مثل القطايف والكنافة بشهر رمضان بل يتم عملها في جميع الأوقات، ويرجع السبب في ذلك أيضًا هو سهولتها الكبيرة بالمقارنة مع بقية أنواع الحلوى الصعبة في عملها، وحتى لا تكون طريقتها صعبة على أي شخص كان سنقوم الآن بتنفيذها بخطوات قليلة ولا تحتاج منك وقت على الإطلاق، تابعونا.

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طريقة عمل بلح الشام

برغم مذاق بلح الشام الرائع إلا أنه يعتبر من أكثر أنواع الحلوى البسيطة في عملها، وأيضًا لا يحتاج إلى عدة مكونات صعبة وتأتي هكذا:

المقادير

كوب من الماء.

كوب من الدقيق.

ربع فنجان من الزيت.

3 بيضات.

رشة فانيليا.

ملعقة نشا صغيرة.

رشة ملح.

شربات؛ ولتحضير الشربات نحضر كوبان من السكر وكوبان من الماء وعصير ليمون مع رشة فانيليا.

خطوات عمل بلح الشام

والآن ستكون خطواتنا موضحة طريقة عمل بلح الشام كاملةً، فهي فقط بضعة خطوات بسيطة تفصلنا عن تناولها أشهى الحلوى وذلك بدلاً من شرائها من الخارج، وتأتي بهذا الشكل: