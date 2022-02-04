طريقة عمل كمونية باللحم أسرع طريقة عمل الكمونية باللحمة والبطاطس أصلية

طريقة عمل كمونية باللحم، تلك الأكلة الشعبية العربية، التي يتم طهيها بطرق مختلفة ومتعددة في المطابخ العربية، على اختلاف طريقة كلا منها في الإعداد والتحضير، وطبق الكمونية سواء باللحم أو الكبدة أو الفراخ، هو الأكثر شهرة في تونس الحبيبة، حيث يتم تحضيره في المناسبات والعزومات، وانتقل مع السائحين إلى الدول العربية الأخرى، وبدأت كل دولة في وضع التوابل والبهارات والطريقة المميزة للطهي، في تلك الوجبة مثل العديد من الأطباق المعروفة في الوطن العربي عموما، ومنها طريقة عمل الكمونية المصرية، وطريقة عمل الكمونية بالكبدة، وطريقة عمل الكمونية باللحمة والبطاطس، وكذلك طريقة عمل الكمونية بالطماطم، أو طريقة عمل الكمونية الكرشة، وهناك أيضًا طريقة عمل الكمونية بالبطاطس، والتي يمكنك عملها على طريقة عمل الكمونية للست غالية، أو طريقة عمل الكمونية للشيف حسن.

طريقة عمل كمونية اللحم على اصولها

من أسباب ذيوع صيت طبق الكمونية، سواء في تونس أو في مصر أو حتى في دول الخليج العربي، هو أن هذا الطبق به الكثير من العناصر المغذية، ويحتوي على قيمة غذائية مرتفعة للغاية، يمكنك الحصول عليها من تناول مثل هذا الطبق الشهي والغني باللحم، والتي تعد مصدرًا رئيسًا للبروتين، بالإضافة إلى الزنك والفيتامينات وغيرها العديد من العناصر المغذية للجسم، ومن أشهر طرق طهي اللحم في المنزل، نجد طريقة عمل فاهيتا لحم سندويش، وطاجن البامية باللحمة المفرومة، وطريقة عمل المقلوبة الاردنية، وطريقة عمل سباغيتي باللحم، وهناك الكثير والكثير من طرق طهي الطعام، مع اللحم سواء الصحيح أو المفروم، ومن كل الدول العربية على اختلاف الطريقة، والبهارات والمقادير والمكونات، فاستخدمي وجربي بعضها ولا تنس تجربة طريقة عمل كمونية اللحم على الطريقة التونسية.

طريقة عمل الكمونية بالبطاطس

كيلو لحم صحيح ومقطع إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

رأس ثوم كبيرة مفرومة ناعمًا.

حبة بصل كبيرة مفرومة ناعمًا.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

حبتان بطاطس مقطعتان إلى مكعبات صغيرة مقلية.

طريقة عمل الكمونية باللحمة والبطاطس