نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوارة.. فكرة عبقرية لتقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان بدون مقوار من الممكن أن يتم من خلال عدة طرق ومن أبرزها طريقة السكين أو طريقة قطاعة التفاح أو الاعتماد على طريقة الشوكة في التقوير وفي منتهى السرعة للخضار ومن دون أن يستهلك الأمر وقت طويل، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الطرق والوسائل التي تيسر على ربات البيوت الحصول على الخضار مقور وجاهز تماما على الحشو والتجهيزات التي تسبق تحضير أي نوع من أنواع محشي الخضار المشكل قد تستهلك لوقت لذا هناك بحث من قبل ربات البيوت عن أسهل طريقة لتقوير الكوسة والباذنجان في أسرع وقت.

تقوير الباذنجان بدون مقوار

إليك أهم وأسرع الطرق وأفضلها والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل تقوير سريع للكوسة والباذنجان وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، حيث تعتبر أدوات المائدة من بين أفضل ما يمكن استعماله للحصول السريع على الخضار مقور وخالي من اللب.

طريقة السكين لتقوير الباذنجان والكوسة

أفضل وأسع طريقة ممكنة لكل ربات البيوت من الممكن عن طريق تلك الطريقة الحصول على الباذنجان وقد تم تقويره بمنتهى السرعة حيث أن لف السكين في داخل الثمرة يساعد بشكل كبير في الحصول على الباذنجان فارغ وخالي تماما من اللب، ولا بد من الحرص أثناء استعمال السكين إذ قد يخارق قاع الثمرة ويثقبها.

طريقة قطاعة التفاح لتقير الكوسة والباذنجان

من أسهل وأفضل الطرق وأسرعها على الإطلاق فاستعمال القطاعة يساعد في تخليص الثمار تماما من أي تواجد للب، وبالنسبة لأهم طرق التقوير فتكون باستعمال أداة قطاعة التفاح والتي تقوم بحركة واحدة بتخليص الثمرة تماما من لبها الداخلي وفي أقل وقت تستطيعين إنجاز أكثر من خمسة كيلو كوسة وباذنجان في أسرع وقت.

طريقة الشوكة لتقوير الباذنجان

الباذنجان من السهل تقويره سريعا وهذا للحصول على أفضل مساحة داخله من خلال استعمال طرف الشوكة وإخلائه تماما من اللب من خلال لف طرف الشوكة سريعا ومن دون أن نصل به إلى قاع الباذنجان وتلك الطريقة من بدائل استعمال المقوار.