الطريقة الإيطالية الأصلية لعمل الجبنة الموتزاريلا المنزلية.. الوصفة الكاملة بأسرار النجاح من أول محاولة

الطريقة الإيطالية الأصلية لعمل الجبنة الموتزاريلا البيتي، طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا حيث أنها تعد من أفضل أنواع الجبن التي تدخل في كثير من حشوات المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها تدخل في كثير من الأكلات السريعة، وتعتبر لا تكتمل المكرونة بشاميل بدونها، كما أنها تدخل في الكثير من الحشوات والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة إعدادها لذلك قد أعددنا لكم هذا المقال للحصول على أفضل طريقة لصنع الجبنة الموتزاريلا.

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الجبنة الموتزاريلا

الجبنة الموتزاريلا من الأصول الإيطالية التي انتشرت كثيرا في جميع أنحاء العالم كما أن الاكلات الإيطالية انتشرت في مصر والبلاد العربية كما أن الموتزاريلا دخلت في كثير من الاكلات كمكون أساسي فهي قد تضيف للأكل مذاق خاص وطعم شهي كما أن تحضير الجبنة يتم في المصانع الكبرى ولذلك نتعرف على أسرار هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا

الآن نتعرف معكم على طريقة إعداد الوصفة بمكونات بسيطة، وتتكون من الآتي:

المقادير

كيلو من اللبن الحليب.

نصف كوب صغير من الخل.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد الجبنة