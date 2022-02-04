طريقة عمل كيكة جوز الهند في البيت بالمقادير الكملة لأطعم وصفة ناجحة

طريقة عمل كيكة جوز الهند في البيت، طريقة عمل كيكة جوز الهند حيث أن الكيكة من أفضل الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير الأشخاص، كما أنها تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية لما تحتويه من مكونات، ويتميز جوز الهند بالمذاق الرائع والرائحة الشهية الذي تعطي الكيكة طعم رائع، وهي من أسهل الطرق التي تعد في المنزل، لذلك سنعرض لكم طريقة العمل بالمكونات اللازمة كما أنها لا تستهلك كثيرا من الوقت.

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طريقة عمل كيكة جوز الهند

نعد معكم الآن مكونات كيكة جوز الهند بمكونات بسيطة وسهلة، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

المكونات

4 كوب من الدقيق المنخول.

5 حبات من البيض.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من اللبن الحليب.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من جوز الهند.

علبة من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الكريمة للتزيين.

طريقة عمل كيكة جوز الهند