نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة جوز الهند في البيت بالمقادير الكملة لأطعم وصفة ناجحة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة جوز الهند في البيت بالمقادير الكملة لأطعم وصفة ناجحة - ثقفني
طريقة عمل كيكة جوز الهند في البيت، طريقة عمل كيكة جوز الهند حيث أن الكيكة من أفضل الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير الأشخاص، كما أنها تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية لما تحتويه من مكونات، ويتميز جوز الهند بالمذاق الرائع والرائحة الشهية الذي تعطي الكيكة طعم رائع، وهي من أسهل الطرق التي تعد في المنزل، لذلك سنعرض لكم طريقة العمل بالمكونات اللازمة كما أنها لا تستهلك كثيرا من الوقت.
جربي تجهيز الكيكة الباردة البيتي بدون فرن أو حتى بيض.. سيعشقها من يتذوقها
طريقة عمل كيكة جوز الهند
نعد معكم الآن مكونات كيكة جوز الهند بمكونات بسيطة وسهلة، ومكوناتها تتمثل في الآتي:
المكونات
- 4 كوب من الدقيق المنخول.
- 5 حبات من البيض.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 كوب من اللبن الحليب.
- 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من جوز الهند.
- علبة من الزبادي البلدي.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 كوب من الكريمة للتزيين.
طريقة عمل كيكة جوز الهند
- نحضر إناء ثم نضع به البيض ثم يخفق جيدا ثم نضع معه الزيت ثم نضيف السكر مع الفانيليا مع الزبدة والزبادي مع الخفق جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر نصف كوب جوز الهند مع الملح تدريجيا مع استمرار عملية الخفق جيدا.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180.
- يتم إحضار صينية تدهن من جميع الجوانب بالزيت.
- نضع نصف العجين في الصينية ثم نضع الحشو ثم نكمل الباقي حتى يكون متساوي.
- ثم يتم إدخالها الفرن وتترك لمدة نصف ساعة إلى أن يصل لونها إلي اللون الذهبي.
- تخرج الكيكة من الفرن بعد النضج مع مراعاة عدم فتح الفرن أثناء النضج حتي لا تهبط العجينة.
- كما يجب أن لا نخرج الصينية فزر إطفاء الفرن مباشرة من الأفضل وجودها ثلاث دقائق قبل خروجها والباب مفتوح.
- ثم بعد ذلك يتم التزيين بالكريمة وجوز الهند وتقع على حسب الرغبة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ