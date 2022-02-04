طريقه عمل الدجاج بالصوص الأحمر والليمون مع طبق الدجاج والبطاطس بالزبدة والثوم في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث تعد وجبه رئيسيه يمكن أن تقدم بجانب أنواع عديده من المقبلات أو الارز أو السلطة حسب الرغبة كما تعد وجبه غذائية تحتوي علي العديد من العناصر المهمة للجسم.

المقادير المطلوبة لعمل الدجاج بالصوص الأحمر والليمون

أوراك مقطعه إلي نصفين.

ربع كوب لبن.

ملعقه كبيره زبادي.

4 ملاعق صغيره من عصير ليمون.

ثلاث ملاعق كبار زيت.

ملعقه صغيره مسطرده.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

جنزبيل بودر.

بابريكا مع كزبره ناشفه.

حبهان مطحون وبهارات فراخ مع الكاري.

شطه حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الثوم البودر.

ملح حسي الرغبة.

المقادير المطلوبة لعمل الصوص الأحمر

خمس ملاعق كبيره من الزيت.

بصله متوسطه مقطعه.

3 حبه من الطماطم مقطعه.

ملعقه كبيره من الصلصة.

ملعقه كبيره صوص الباربيكيو.

2 كوب كبير من الماء

رشه ملح حسب الرغبة.

طريقه تحضير الدجاج بالصوص الأحمر والليمون

نبدأ بخلط المقادير جيد مع بعض ونضعها على الفراخ و نتبلها جيدا و نتركها ثلاث ساعات أو اكثر.

نضع الزيت في حله ونضع الفراخ ونتركها حتى تأخذ لون من كل اتجاه ثم نرفعها من الحلة.

في نفس الحلة نضع البصل و الطماطم حتى يتغير لونه قليلا ثم نضيق الصلصة و صوص الباربيكيو و الملح و نتركهم علي نار هادئه لمده خمس دقائق

نضع الماء ونتركه علي النار لمده لا تقل عن ثلاثة دقائق علي الأقل ثم نضع الفراخ و نتركها حتى يتم الطهي لمده نصف ساعه تقريبا.

المقادير المطلوبة لعمل الدجاج والبطاطس بالزبدة والثوم

صدور دجاج مقطع إلى شرائح.

بطاطس مقطعة.

ملعقة كبيره من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيره من الزبدة.

خمس فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم.

ملعقة صغيرة روز ماري فريش.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل ألأسود.

ربع كوب صويا الصويا.

فلفل حار.

طريقه تحضير الدجاج والبطاطس بالزبدة والثوم