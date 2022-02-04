بمكونات بسيطه من المنزل أسهل طريقة لعمل الفلافل الذهبية المقرمشة

تعد الفلافل المصرية ركن أساسي من أركان الإفطار اليومي الذي يحرص على تناوله المصريين بشكل خاص، وجميع المواطنين في البلدان العربية، ولكن لابد أن لا يكثر الأشخاص في تناولها، نظراً لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى الإصابة بالتهاب القولون، دائما ً تحرص الأمهات على تعلم طرق صنعها في المنزل من باب النظافة، والاحتراس، لذا تهتم بإعدادها بأكثر من طريقة مختلفة، سنذكر إحداها في هذا المقال.

طريقة عمل الفلافل الذهبية المقرمشة في البيت

يمكن تحضير الفلافل ” الطعمية” في المنزل بأكثر من طريقة مختلفة، وبمكونات بسيطة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

ربع كيلو جرام من الفول المدشوش.

القليل من الشبت، والبقدونس، والكرات، والكسبرة الخضراء”.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة الحجم من الكزبرة البودر.

ملعقة كبيرة الحجم من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود البودر.

ملعقة متوسطة الحجم من البيكنج بودر.

ثمرة من البصل

طريقة تحضير الفلافل

نقوم بتنظيف الفول ووضعه في الماء لمدة ليلة واحدة.

نقوم بتصفية الفول من الماء ونضعه في الكبة لطحنه، حتى يصبح لدينا خليط متماسك أشبه بالعجينة.

نقوم بإضافة الخضروات المقطعة إلى الكبة، ونقوم بطحنهم معاً، ثم نضيف البيكنج بودر، والتوابل.

نقوم بتشغيل الكبة لخلط جميع المحتويات معاً بشكل جيد.

نستمر بخلط جميع المكونات معاً، حتى نحصل على القوام المرغوب به.

نقوم بتقسيم الفلافل ووضعها داخل أكياس على حسب الاستخدام، وحفظها بالفريزر لحين الحاجة.

طريقة عمل الفلافل الاقتصادية

المكونات

كوب من الفول المدشوش.

نصف كوب من الكزبرة والشبت المنقطعين.

القليل من الكرفس، والبقدونس.

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

ثمرة من البصل.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

القليل من الملح والفلفل الأسود.

الطريقة