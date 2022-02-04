وصفة فورية للتخلص من الإمساك تنظيف القولون وطرد السموم من المعدة ستجعلك تدخل الحمام في لحظتها

يعتبر الإمساك من المشاكل الصحية التي يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم وغالبًا ما يبحث الأشخاص المصابون بالإمساك عن أدوية مسهلة لتخفيف الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ولكن هناك أيضًا طرق طبيعية لعلاج الإمساك عن طريق تناول الأدوية مثل الأعشاب والزيوت والتمارين الرياضية.

علاج الإمساك ببذور الشيا

تعتبر الألياف علاجًا طبيعيًا وأحد خطوط الدفاع الأولى ضد الإمساك لأنها تنتقل عبر الأمعاء وتضيف كتلة إلى البراز وتسهل حركة الأمعاء، أظهرت الدراسات أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يزيد من تكرار حركات الأمعاء ويلين البراز لتسهيل المرور.

علاج الإمساك بزيت الخروع

زيت الخروع مصنوع من حبوب الخروع وله تاريخ طويل كملين طبيعي. يؤدي استخدامه إلى إطلاق حمض الريسينوليك وهو حمض دهني غير مشبع له تأثيرات ملين، يعمل حمض الريسينوليك عن طريق تنشيط مستقبلات معينة في الجهاز الهضمي تزيد من حركة عضلات الأمعاء لتحفيز حركة الأمعاء.

علاج الإمساك بزيت الزيتون

توصلت العديد من الدراسات إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للإمساك لأنه يعمل كملين طبيعي حيث يوفر غلافًا في المستقيم ويسهل المرور ويحفز الأمعاء الدقيقة لتسريع العبور، أظهرت الدراسات أن زيت الزيتون يعمل بشكل جيد في تحفيز حركة الأمعاء وتحسين أعراض الإمساك.

علاج الإمساك بالأعشاب