طرق علاج مسمار القدم “الشوكة العظمية” بطرق منزلية أبرزها الخل

يعاني الكثير من الأشخاص من “مسمار اللحم” خاصة أولئك الذين يعملون لفترات طويلة من الوقت مما يتسبب في نمو الزوائد اللحمية على أطراف أصابع القدم من الجانب السفلي أو من الجانب الزائد مما يسبب ألمًا شديدًا عند اللمس أو المشي على القدمين، سنقدم لك فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعدك في التخلص من مسمار اللحم المزعج.

علاج مسمار القدم

استخدام حجر الجسم تدليك الأظافر والمنطقة المحيطة بحجر الجسم علاج فعال للغاية لأنه يزيل الجلد الميت المتصلب ويقلل الألم ويسرع عملية الشفاء، لإزالة مسمار القدم بحجر الجسم عليك اتباع الخطوات التالية:

انقع قدميك في ماء ساخن لمدة 10 دقائق قبل النوم لتنعيم البشرة القاسية.

افركي الحجر برفق ذهابًا وإيابًا على المنطقة المصابة لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم جفف قدميك.

اغمسي كرة قطنية في زيت الخروع وضعيها على الظفر ثم ألصقيها واتركيها طوال الليل.

في الصباح التالي انزع الضمادة وضع زيت الخروع عدة مرات في اليوم.

كرر العلاج لبضعة أيام حتى يتم إزالة الظفر بالكامل.

علاج مسمار القدم بالخل

قبل الذهاب إلى الفراش اخلطي كمية مناسبة من الخل الأبيض بالماء من 1 إلى 3 مرات.

ضعي هذا الخل المخفف على أظافرك.

غطي المنطقة بضمادة لاصقة واتركيها طوال الليل.

في صباح اليوم التالي استخدم حجر الخفاف أو الصنفرة لإزالة الجلد السميك.

ضع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحفاظ على رطوبة المنطقة.

استخدم هذا الدواء مرة واحدة في اليوم حتى يخرج مسمار القدم.

علاج مسمار القدم بالثوم