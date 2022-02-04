أولادك بيحبوا البطاطس..تعالى هقولك على طريقة عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت وازى تخزينها لأطول

عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت، تعتبر البطاطس المقلية محجبة لكل الناس الصغير والكبير، أصبحت اليوم تصنع في مصانع خاصة بها مقلية و نصف مقلية، وتخزن في الثلاجات لحين طلبها، ولكن يوجد في الشوارع كثير من الأكشاك لتحمير البطاطس، وترى الشباب والشابات يمشون في الشوارع يأكلون البطاطس المحمرة بالكاتشب والمايونيز، وذلك كله لأنها شهية وجميلة، ولكن يفضل عملها في البيت حتى يتم إستخلاص الزيت الزائد منها للحفاظ على صحة الأطفال وبمن يرغب في كيفية تحضيرها بطريقة صحية يرجى متابعة هذا المقال.

طريقة عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت

سوف نقدم لكم طريقة عمل بطاطس فارم فريتس بدن زيت في البيت بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة

مكونات عمل بطاطس فارم فريتس

1 كيلو بطاطس.

ماء بارد وماء ساخن.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من توابل الجبنة.

نصف ملعقة صغيرة من جبن الشيدر.

طريقة تحضير بطاطس الفارم فريتس.

نقوم بإحضار البطاطس ثم تقشيرها وغسلها وتقطيعها على شكل أصابع.

نضع البطاطس المقطعة أصابع في إناء عميق ونضع عليه البهارات والملح لمدة ربع ساعة.

بعدها نضع عليها الماء البارد أو مكعبات من الثلج، بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الماء البارد ونضعها فى الماء الساخن فورًا لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا، ثم نقوم بتصفيتها ووضعها في صينية تحتها ورقة زبدة ونفردها عن بعضها.

يرش عليها القليل من الملح وبعض البهارات الموجودة

ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج وبعدها نخرجها ونقدمها للأطفال.

طريقه عمل بطاطس فارم فريتس وتخزينها في الثلاجة.

طريقة تخزين بطاطس فارمفريتس في الثلاجة وطريقة تحضيرها

مكونات عمل بطاطس فارم فريتس

بطاطس.

وملعقة من الملح.

ملعقة من الممون.

زيت للقلي.

طريقة تحضير عمل بطاطس فارم فريتس