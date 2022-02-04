نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفخم وألذ الحلويات البسبوسة الذهبية بالمهلبية بطريقة سهلة وسريعة في المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفخم وألذ الحلويات البسبوسة الذهبية بالمهلبية بطريقة سهلة وسريعة في المنزل - ثقفني
تتساءل الكثيرات من الأمهات عن طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية، حيث أنها تعد واحدة من أشهر وألذ الحلويات التي دوماً ما يطلبها الأطفال والكبار، وهذا النوع من الحلويات الشرقية يكثر تناولها في شهر رمضان المبارك حيث العزومات والتجمعات الأسرية السعيدة التي دوماً ما يجتمع علي تناولها الأهل والأصدقاء، لذلك في السطور الآتية سوف نقدم لكل امرأة ترغب في التجديد والتنويع لأسرتها وإعداد أحد الأصناف الحلويات الشرقية التي تساعدهم وسوف تنال إعجابكم بالتأكيد هي البسبوسة بالمهلبية التي سوف نشرح لكم مقاديرها في السطور الآتية.
مكونات عمل البسبوسة بالمهلبية
- سوف نحتاج إلى عدد 2 بيضة.
- كما أيضاً سوف يتطلب الأمر تحضير ربع كوب من زيت الذرة أو أي نوع من الزيت مثل زيت الزيتون أو غيره حسب الرغبة.
- عدد 4 ملعقة من القشطة.
- عدد 2 كوب من دقيق السميد.
- معلقة واحدة كبيرة من الفانيليا
- سوف نحتاج إلى كوب إلا ربع من السكر البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
مكونات المهلبية
- سوف نحتاج إلى أربع أكواب من الحليب.
- ربع كوب من النشا.
- كما سوف نحتاج الى 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا سواء السائلة أو العادية التي تباع عند العطار.
- عدد اثنين ملعقة من القشدة وذلك اختياري حسب الرغبة.
طريقة تحضير شربات البسبوسة
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- واحد كوب من الماء.
- كوب الا ربع منه السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية
- في البداية نقوم بتحضير وعاء عميق ومناسب لعمل المهلبية اللذيذة، وذلك من خلال تحضير اللبن البارد بنفس درجة حرارة الغرفة.
- نضيف إلى اللبن السكر، ويتم تقليبهم بشكل جيد حتى تمام الذوبان.
- نقوم بإضافة الفانيليا إلى اللبن والسكر، مع ضرورة التقليب الجيد مرة أخرى.
- نقوم بإضافة النشا إلى اللبن والسكر والفانيليا، مع التأكد من الذوبان الجيد للنشا.
- يرفع الخليط على النار متوسطة الحرارة، مع التقليب المستمر حتى لا يشكل اللبن أي تكتلات، وعندما يكون القوام مناسب يرفع من فوق النار ويترك جانباً.
- نبدأ في تحضير البسبوسة، وذلك من خلال وضع السميد مع البيض والاستمرار في التقليب الجيد.
- نقوم بإضافة الفانيليا وكذلك البيكنج بودر إلى الدقيق، ثم التأكد من التقليب الجيد ثم نقوم بإضافة زيت الذرة أو زيت الزيتون حسب الرغبة.
- نضيف القشطة إلى خليط البسبوسة، نضع الخليط داخل صينية مدهونة بالسمن وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تخرج من الفرن بعد 25 دقيقة.
- نحضر صينية أخرى مدهونة ونضيف بها المهلبية، ثم نضيف البسبوسة فوقها وتدخل الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق فقط.
- ويمكن تشغيل الشواية لجعل الوجه يأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم تسقى بالشربات فور خروجها من الفرن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ