نقدم إليكم أفضل طريقة سهلة لعمل الكوكيز المظبوط في البيت

بحث العديد من السيدات حول طريقة سهلة تمكنهم من خلالها صنع الكوكيز الشهي الذي يتلذذ به الأطفال الصغار والكبار أيضا، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل الكوكيز المظبوط فهو يعد من الحلويات الرائعة المفضلة لدى الكثير من الأطفال كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة على كل سيدة مبدعه في مطبخها، ويمكن تناولها أيضا على الفطار أو العشاء كوجبة بسيطة، وسنقدم لكم الطريقة المضمونة والسهلة كما أن مكوناتها بسيطة وسهلة التحضير، وهي ذات مذاق رائع ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة باستخدام الكثير من الأطعمة الرائعة.

مكونات الكوكيز المظبوط

نقدم إليكم مكونات تحضير الكوكيز في البيت لأطفالك، ومن هذه المكونات هي:

كوب زبدة، درجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر بودرة.

ثلاث أكواب دقيق.

بيضتان.

أربعة معالق كبيرة كاكاو خام بدون سكر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة شاي من الفانيلا.

قليل من الملح.

طريقة تحضير الكوكيز المظبوط

نقدم إليكم أبرز المعلومات حول طريقة صنع الكوكيز المظبوط في البيت مثل المحلات الكبرى وبأقل تكلفة واقتصادية مقارنًة بسعرها في الخارج، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية بدقة شديدة: