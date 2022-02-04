بدون مواد كيميائية.. بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة مناسب لجميع انواع البشرة

من الكريمات الطبيعية التي من الممكن أن يتم تحضيرها بشكل عادي في المنزل هي كريمات الأساس، والتي من خلالها من الممكن أن تختفي مختلف عيوب البشرة، حيث تعتد تركيبة الكريم الطبيعية من كريم الأساس من بين أفضل التركيبات والخلطات التي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت وتعطي أفضل رونق ومظهر للبشرة، كما أن خليط الكريم الطبيعي يمنح الجلد عدد من الفوائد، ومن خلال ما يأتي نعرض أهم المعلومات عن تركيبة كريم أساس طبيعي مميز خالي من الكيماويات وفيما يأتي أهم المكونات وطريقة التحضير.

مكونات إعداد خلطة كريم أساس بالنشا

من أهم المستحضرات التجميلية للبشرة هو كريم الأساس والذي يعمل على الإخفاء التام لعيوب البشرة وإزالة ما بها من آثار البقع والتصبغات، حيث تعتبر وصفة الكريم الطبيعي تغني عن استعمال مستحضرات التفتيح الكيميائية والتي تحمل العديد من الأضرار للجلد أبرزها الحروق والتصبغات الجلدية كما أن التطبيق المستمر لها يعمل على توسيع المسام، والكريم الطبيعي يفيد البشرة بتوحيد لونها والتخلص تماما من تواجد البقع الداكنة، وفيما يأتي مكونات خليط كريم الأساس، من الممكن أن نستعمل المكونات التالية لعمل أفضل خلطة لكريم أساس طبيعي خالي من المكونات الكيميائية، وأهم المكونات ما يلي:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من بودرة التلك.

ملعقة من زيت الياسمين.

طريقة إعداد كريم أساس بالنشا

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة كريم الأساس الطبيعية وهذا من خلال استعمال مكونات بسيطة كما سبق، وطريقة الإعداد تكون من خلال ما يأتي: