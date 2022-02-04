طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم الكركم والنشا، من المكونات الفعالة والتي لها أكثر من استعمال وأكثر من غرض ومن الممكن أن يتم إدخال الكركم بوصفة طبيعية ويكون هو المكون الأساسي والرئيسي فيها، حيث أن التبييض بشكل قوي وفعال للبشرة لن يتم إلا في وجود مكون طبيعي له القدرة على إكساب البشرة بالعديد كن المغذيات والتي من أبرزها الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات التأكسد وهذا ما يتوفر مجتمعا في مكون عشب الكركم، ومن خلال الآتي من تلك السطور القليلة المقبلة نعرض فيما يأتي أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة التي من خلالها من الممكن أن كتقومين بالتحضير السريع لتلك التركيبة الفعالة وأهم المكونات المستخدمة لتركيب وصفة الكركم.

كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة

أفضل الخلطات الطبيعية على الإطلاق، والتي لا يعد فقط أثرها تجميلي بل لها أيضا أثر كبير في علاج البشرة تماما من آثار الحبوب والندبات، والتخلص تماما من تواجد أي بقع داكنة على الجلد إذ أن للكركم قدرة فائقة على تخليص البشرة وبشكل تام من أي بكتيريا تتسبب في ظهور الحبوب والبقع والندبات، وهذا لما يحتويه من مضادات حيوية ومضادات تأكسد قاتلة للبكتيريا علاوة على الأثر المبيض للجلد وأهم مكونات الوصفة نعرضها كما يلي:

طريقة عمل كريم الكركم والنشا للتبيض الفوري للبشرة

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على البشرة غاية في النضارة ما يلي:

ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم الكركم والنشا

من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة الفعالة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة والتي يتم مزجها باتباع الخطوات الآتي ذكرها: