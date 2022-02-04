نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزى أكبر كمية من الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت بنفس طعم الجاهزة وبأقل تكلفة في المقال التالي
الطحينة البيضاء بالسمسم تعتبر أكثر المقبلات امتلاك للقيمة الغذائية العالية، كما تعتبر من ضمن أهم الوصفات التي يسارع الجميع إلى تعلمها وإعدادها في المنزل لأن شراءها باستمرار يحمل الأسرة نفقات عالية، وبالرغم من أسعارها الباهظة إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك نحضر لكي سيدتي اليوم الطريقة الابسط والأضمن لإعداد الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت بكل سهولة ما عليك إلى متابعة هذا المقال حتى النهاية عبر موقعنا المميز ثقفني,
مقاديرعمل الطحينة البيضاء بالسمسم
لتحضير كمية تكفي لخمس أشخاص تستخدم المكونات التالية والتي يمكن مضاعفتها وفقا لعدد الأسرة.
- كوب واحد من السمسم الأبيض.
- ربع كوب من دقيق القمح.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- ذرة ملح صغيرة.
طريقة تحضير الطحينة البيضاء بالسمسم
للحصول على نتيجة الجاهزة التي تباع في المحلات يجب تنفيذ الخطوات التالية بإتقان
- نحضر مقلاة ونضع بها السمسم ونشغل عليها موقد هادئ ونستمر بالتقليب السمسم حتي نحصل علي لون ذهبي فاتح.
- يتم نقل المقلاة من على النار الى سطح بارد وتترك لتبرد تماما، ثم نضعها في مطحنة الخلاط ونطحنها لنحصل علي سمسم مطحون يشبه الدقيق.
- ثم ننقل السمسم المطحون الي شوب الخلاط ونضيف اليه الدقيق بعد دمجه مع ذرة ملح صغيرة.
- نضرب الدقيق مع السمسم والملح ونضيف إليهم الزيت بالقطرة حتى لا تتشكل طبقة من الزيت على وجه الطحينة من اعلي شوب الخلاط.
- نضرب الخليط لمدة من خمس إلى عشر دقائق في الخلاط حتي يختفي الزيت تماما من الطحينة.
- إذا لاحظنا أن الطحينة ذات قوام غليظ نخففها بإضافة قليل من زيت الذرة، كما يمكن إضافة قيمة غذائية أكبر للطحينة من خلال اعدادها بزيت الزيتون ان توفرت الإمكانيات.
- نحضر برطمان زجاجي ونجففه بفوطه قطنية جافة جيدا ليكون خالي من أي قطرة مياه لأنها تتلف الطحينة بسرعة.
- نسكب الطحينة بالسمسم في البرطمان ويحفظها في الثلاجة لحين الاستعمال في إعداد السلطات المختلفة أو تناولها مع المشويات أو من خلال وضعها على طبق الفول البلدي أو سندويتشات الكبدة ….وغيرها، وبألف هنا وشفا.
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