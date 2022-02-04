وصفة رهيبة.. كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول العاجز وإنبات الشعر في الفراغات على الطريقة الهندية

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عمر شويل - جدة تعاني جميع الفتيات من النمو البطيء للشعر، حيث يكون متوسط نمو الشعر في الشهر حوالي نصف سنتي فقط، وبالتأكيد أن الشعر الطويل يعد علامة من علامات الجمال لكل فتاة، لذلك يتجه جميع السيدات والفتيات للوصول الى طرق لتطويل الشعر، وهنا في هذا المقال سنتحدث عن كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول، بالإضافة إلى ذلك الأسباب التي يتعرض لها لعدم نموه.

كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول

تنقسم الطرق والمراحل المختلفة لعملية تطويل الشعر لعدة أقسام وعادات ومع ذلك يجب اتباعها والتي تتمثل فيما يلي:

تناول أطعمة صحية غنية بالفيتامينات.

تناول الخضروات الأطعمة التي بها الحديد وفيتامين ب12.

أخذ قسط كافي من النوم.

عدم قص على فترات متقاربة لأطراف الشعر.

استخدام مشط ذات أسنان واسعة.

تبديل الشامبو لاستخدام البلسم.

والأهم من ذلك تدليك الشعر قبل الذهاب للنوم.

أسباب عدم نمو الشعر

قبل كل شيء يجب أن تعلمي انه يوجد العديد من العوامل والأمراض التي تسبب في عملية نمو الشعر بشكل سليم والتي سنتعرف عليها فيما يلي.

الانيميا، و الأمراض المزمنة كأمراض القلب.

الضغوطات النفسية.

خلل في بعض الهرمونات، على سبيل المثال الغدة الدرقية والنخامية.

الغدة الدرقية والنخامية. فروة الرأس الغير صحية.

تكسير الشعر، وتقصف أطرافه.

التقدم في العمر.

كيفية تطويل الشعر بسرعة فائقة للنساء

هي وصفة لتطويل الشعر بسرعة بمواد طبيعية:

خلطة زيت جوز الهند

المكونات:

بيضة.

معلقة زيت زيتون.

معلقتين زيت جوز الهند.

معلقة عسل.

ملعقة من الروز ماري.

الطريقة

أولا نخلط جميع المكونات على بعضها جيدا.

بعد ذلك نضعها على الشعر لمده 15 دقيقه.

ثم بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء جيداً.

وصفة سهلة لتطويل الشعر

المكونات:

بيضة

ملعقة كبيرة خردل.

ماء دافئ بمقدار ملعقتين.

٣ معالق زيت زيتون.

الطريقة

أولا نخلط جميع المكونات حتى نحصل على عجين.

ثم بعد ذلك ضعيه على شعرك لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك اغسليه بالماء جيدا و وكرري هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

في الختام يعد الشعر الطويل حلم كل الفتيات، ومن ناحية أخرى يعد من أكثر العمليات صعوبة لتحصلي على مرادك، بسبب العديد من العوامل التي تؤدي لعدم تطويله، ولأن يهمنا أن تتألقي بمظهر رائع ونتيجة لذلك وضحنا لك كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول بكل سهولة، بالإضافة إلى ذلك تعرفنا علي أسباب عدم نمو الشعر التي يعانى منها جميع الفتيات، وبالتالي تستطيع حل هذه المشكلة وتحصل علي شعر طويل.