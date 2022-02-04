اقتصادية وشيك.. كباب الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة مميزة والطعم خرافي تشرفك في العزومات

كباب الدجاج من أشهر الأكلات الشهية لدى محبي الدجاج بدلا من اللحم، وهو من الأطعمة الشائعة في دول الشرق الأوسط، ويتم عمل كباب بصدور الدجاج باستخدام لحم الدجاج في خلطة الكباب بدلا من اللحم البقري، وتتميز الأكلة بطعمها الشهي والرائع لاحتوائها على توابل ذات طعم قوي مثل الزعتر والفلفل، لذا إذا كنت من محبي كباب بصدور الدجاج فتعال معي لأخبرك أسرار تلك الأكلة.

كباب الدجاج

لكي نحضر أشهى كباب دجاج مشوي في مطبخنا الخاص تو كباب دجاج شيش طاووق ونستمتع بطعمه الرائع سنحتاج لإتباع الوصفة التالية.

المكونات:

ثمرة فلفل أخضر أو أحمر.

وثمرة طماطم متوسطة.

600 جرام صدور دجاج خالية من العظام ومقطعة إلى مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حب.

ملعقة صغيرة زعتر مطحون.

5 فصوص ثوم مهروس جيدا.

عصير ليمون.

زيت.

طريقة عمل كباب بصدور الدجاج

أولا قومي بنقع الأسياخ الخشبية في الماء لمدة نصف ساعة لكيلا تحترق بمجرد تعرضها للنار.

بعد ذلك قومي بنقع صدور الدجاج في خليط من الثوم والفلفل والزعتر وعصير الليمون والزيت لمدة ساعة.

ثم قومي بوضع الدجاج والصلصة والطماطم في الخلاط الكهربائي واضربيهم جيدا حتى تحصلي على خليط يشبه المعجون.

بعد ذلك قومي بتشكيل المعجون على الأسياخ الخشبية جيدا.

ثم قومي بشوي أسياخ الدجاج.

بعد ذلك قدمي كباب بصدور الدجاج مع الأرز والسلطة.

تتبيله كباب بصدور الدجاج

لكي نحصل على كباب دجاج بتتبيله رائعة سنحتاج لأتباع الوصفة التالية بعناية.

المكونات:

رشة حبهان وقرنفل وملح.

نصف كيلو صدور دجاج مفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

وربع ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

وربع كوب بصل مفروم.

طريقة عمل شيش كباب دجاج

أولا أخطي المكونات السابقة جيدا.

بعد ذلك ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ليله كاملة.

ثم اخرجيه وشكليه على الأسياخ.

قدمية مع الارز المبهر وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء او سلطة الكول سلو.

تاريخ أكلة الكباب

تعود أصول أكلة كباب الدجاج إلى مطابخ بلاد فارس وتركيا في العصور الوسطى، ويرجح البعض انتسابها لسوريا وحلب، وكانت تحضر باستخدام قطع اللحم الصغيرة والتي تطهى على أسياخ فوق الفحم المشتعل، وانتشرت أكلة الكباب في الدول الأوروبية في نهاية الحرب العالمية الثانية.