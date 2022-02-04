مضاد للشيخوخة.. كريم القهوة لتبييض الوجه وشده وإزالة التجاعيد سيغنيكي عن المكياج ومستحضرات التجميل

من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على تبييض وتفتيح ونضارة البشرة، وتعد من الماسكات الآمنة والتي تعمل على حماية البشرة وتجعلها نضرة وبراقة، يبحث الكثير من الأشخاص عن الوصفات الطبيعية التي يمكن أن يتم صنعها في المنزل، بالإضافة إلى أنها قليلة التكلفة، وجميع المكونات المستخدمة في الماسك متوفرة في كل منزل، لذلك يسهل على كل سيدة القيام بعمل هذا الكريم.

كريم القهوة لتبييض الوجه

هناك بعض المكونات التي تدخل في كريم القهوة، كعامل مساعد على تفتيح، وترطيب البشرة، والمحافظة عليها من الحبوب.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

ومقدار 2 ملعقة كبيرة من مياه الورد.

و عدد 2 ملعقة من جل الألوفيرا.

نصف ملعقة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة تحضير الكريم:

أولا يتم إحضار إناء فارغ وتنظيف.

بعد ذلك يتم وضع القهوة، ومياه الورد، تقليبهم حتى تتجانس المكونات جيداً.

ثم يتم إضافة جل الألوفيرا، والجلسرين، وأيضاً وزيت اللوز، وتقليبهم جيداً.

بعد ذلك يتم نقل الماسك في إناء فارغ، وجاف محكم الغلق.

ثم بعد ذلك ضعي الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

بعد ذلك يتم إخراج الكريم من الثلاجة، واستخدامه على الوجه والرقبة.

ثم يترك بعد ذلك الكريم على الوجه لمدة 30 دقيقة.

وبعد أن يجف الكريم، يتم فركه باليد بحركات دائرية.

يمكنك تكرار هذه الوصفة من مرة إلى مرتين يومياً.

كريم القهوة والنشا والكاكاو

القهوة، والكاكاو من أفضل المكونات الطبيعية الآمنة التي تعمل على تبييض وتفتيح ونضارة البشرة بشكل سريع ونتيجة فورية، سوف نتعرف على المكونات، وطريقة تطبيق الماسك.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.

ومقدار1 ملعقة كبيرة كاكاو.

و أيضا 1 ملعقة كبيرة من النشا.

¼ كوب من مياه اللورد.

2 ملعقة زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير:

أولا يتم إحضار إناء نظيف، ونضع فيه المكونات الجافة مثل الكاكاو، والنشا، والقهوة ثم تقليبهم سويا.

بعد ذلك يتم إضافة الزيوت مع الجلسرين، وخلطهم جيداً.

ثم ضعي الخليط في طاسة على نار هادئة مع التقليب.

عند الحصول على خليط متماسك نطفئ النار ونتركه ليبرد جيداً.

بعد ذلك يتم إحضار علبة فارغة وجافة، ووضع الخليط بداخلها، ثم نحكم غلقها.

ثم يترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

وطريقة الاستخدام مثل الطريقة السابق ذكرها في الوصفة الأولى.

وفي نهاية المقال نكون انتهينا من أهم الوصفات الطبيعية كريم القهوة لتبييض الوجه، يجب اتباع الخطوات السابقة للحصول على أفضل نتيجة.