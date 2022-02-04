نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الجمال.. خلطات بياض الكوريات لبشرة مثالية ونضرة بلا تجاعيد أو بقع لن تصدقي نفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريدي ان تتمتعي ببشرة نقية وخالية من الحبوب وشديدة البياض مثل الكوريات، حيث جمال المرأة الكورية لا تحتاج لوضع المكياج وجعلها جميلة لأنها تحرص دائما على الاهتمام ببشرتها بعمل الخلطات الطبيعية التي تغذي وتنقى بشرتها وتجعلها نضرة، لذلك سنقدم لك أفضل خلطات بياض الكوريات التى لها مفعول سحري في التبيض.

خلطات بياض الكوريات

المعروف عن المرأة الكورية أنها تتمتع بشرة بيضاء صافية خالية من الشوائب وذات نظاره دائما ولكي تكوني مثل المرأة الكورية سنقدم لك خلطتها السحرية في التبييض.

الماسك الكوري بالارز

المكونات

معلقتين كبار من الأرز المطحون.

معلقتين كبار من النشا.

٣ معالق كبيرة ماء ورد.

الطريقة

أولا اخلطي النشا مع الأرز ثم ضعي عليهم ماء الورد تدريجياً حتى يصبح خليط كريمي ناعم.

بعد ذلك يتم وضع الخيط على بشره نظيفة تماما.

ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بفرك الخليط بحركات دائرية.

ثم بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الدافئ

بعد ذلك قومي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة كورية لتبيض الجسم

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من دقيق الأرز.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة

امزجي جميع المكونات السابقة حتى تحصلي على مزيج متجانس.

بعد ذلك طبقيه على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة.

ثم يغسل بالماء البارد.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

تبيض البشرة مثل الكوريات

المكونات

نقطتين من زيت الليمون.

معلقتين كبار من الحليب.

ست وحدات فراولة مهروسة.

الطريقة

أولا نخلط هذه المكونات مع بعضها حتى نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك نطبقها على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم شطف الوجه بالماء الدافئ.

الماسك الكوري السحري

المكونات

ملعقة صغيرة كركم.

معلقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة زبادي او لبن.

الطريقة

أولا نمزج الزبادي و العسل مع الكركم جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.

بعد ذلك يتم وضعه على الوجه.

ثم يترك لمدة عشرون دقيقة.

بعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء جيداً.

في نهاية مقالنا لجميع هذه المكونات التي وضحتها لك يمكنك اختيار الطريقة أو الوصفة التي تفضلينها من خلطات بياض الكوريات، لكي تصبح بشرتك مثل بشرة المرأة الكورية نقيه وصافيه و خاليه من الشوائب والحبوب واثارها و تألقي بمظهر براق وبشرة جميلة وجذابة، جميع هذه الوصفات فعلي ومفعولها سحري لتبيض الوجه.