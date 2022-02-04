نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم وطويل.. تطويل الشعر في المنزل بسرعة الصاروخ بأسرار الهنود لنمو مزدوج وشعر كثيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر في المنزل حيث يعد الشعر الطويل زينة المرأة وجمالها الأساسي، لذلك تسعى جميع الفتيات والسيدات للحصول على شعر طويل وناعم، ازعلك سنوضح لك ابسط واسهل الطرق التي يمكنك استخدامها في تطويل الشعر من منزلك، سنعرض لك جميع الوصفات التي ستساعدك في تطويل شعرك وجعله كثيف وناعم وجعله خلاباً تعرفي على هذه الوصفات تابع القراءة.

تطويل الشعر في المنزل

مع تضرر طبقة الشعر التي تحمل الزيوت الطبيعية التي تساعد في ترطيب الشعر وتطويله قد تجعله جافاً وباهتاً، لكن سنعرض لكِ وصفات تساعد في تطويل الشعر، وأولها وصفة البيض.

المكونات:

بيضة.

معلقة زيت زيتون

معلقة عسل.

الطريقة:

قومي بخلط المكونات حتى يصبح خليط متجانس.

بعد ذلك قومي بوضعه على فروة الرأس وشعرك حيث يكون رطباً لمدة 30 دقيقة.

ثم اغسلي شعرك جيدا بالماء البارد والشامبو المناسب.

خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات:

ربع كوب ماء.

معلقة خميرة.

معلقة زيت لوز.

كبسولة فيتامين e.

الطريقة:

امزجي جميع المكونات السابقة.

ثم بعد ذلك ضعيه على شعرك لمدة نصف ساعة.

ثم اغسليه بالماء جيداً.

وصفة هندية لتطويل الشعر

المكونات:

ملعقة من زيت الثوم.

وملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت اللوز.

معلقة من زيت صبار.

ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

امزجي جميع هذه الزيوت مع بعضها جيدا.

ثم بعد ذلك ضعيها على شعرك لمدة ربع ساعة

بعد ذلك اغسليه بالماء هو الشامبو المناسب.

وصفة سهلة لتطويل الشعر

المكونات:

معلقة كبيرة عسل نحل.

١ صفار بيضة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الطريقة:

اخلطي هذه المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك وفي وعاء ثم قومي بتدليك فروة الشعر بها.

وبعد التدليك اتركي الخليط على شعرك لمدة 40 دقيقة

ثم بعد ذلك قومي بغسل شعرك جيدا بالماء.

أسرار الهنود في تطويل الشعر

المكونات:

ملعقة كبيرة جل الالوفيرا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

اخلطي المكونات ببعضها جيدا

ثم بعد ذلك ضعيه على شعرك لمدة 20دقيقة.

وبعد ذلك اغسلي بالماء والشامبو جيداً.

لقد قدمنا لك جميع الوصفات الفعالة والمجربة في تطويل الشعر، ويمكنك استخدامها وصنعها بكل سهولة وبساطة لتطويل الشعر في المنزل بمكونات متوفرة لكِ، وبذلك يمكنك اختيار الطريقة التي تناسبك وتناسب حاله شعرك للحصول على شعر طويل وناعم بكل بساطة وبدون مجهود.