احذر قبل فوات الاوان.. أضرار غسل الكبدة قبل الطهى تسبب كارثة وتعرضكم لامراض خطيرة واليكم الطريقة الصحيحة لغسلها

احذر قبل فوات الاوان.. أضرار غسل الكبدة قبل الطهى تسبب كارثة ، تتساءل بعض النساء عن أضرار غسيل الكبدةوإذا كانت هذه الأقاويل صحيحة أم لا، فجميع ربات المنازل يقومون بغسيل الكبدة وتنظيفها قبل القيام بطهيهاحتى تصبح نظيفة خالية من الدم والدهون العالقة بها، ولكنهم لا يكون لديهم أي علم بما يصيبهم من أضرار فيمكن أن يصابوا بالأمراض نتيجة لغسلها، بالإضافة إلى أن تنظيفها يقلل من قيمتها الغذائية، سوف نتعرف معاً عن أهم أضرار غسل الكبدة قبل الطهي فتابعونا عبر السطور القادمة.

احذر قبل فوات الاوان.. أضرار غسل الكبدة قبل الطهى تسبب كارثة

هناك العديد من الأضرار الناتجة عن غسل الكبدة قبل طهيها وهذا يهدد حياة الإنسان وتصيبه بالأمراض ومن أضرارها الآتي:

يمكن غسل الكبدة يسبب الإصابة بالبكتيريا والفيروسات التي يكون لها تأثير على المعدة.

يجعل رائحتها كريهة وغير مرغوب بها.

من الممكن أن تصاب المعدة ببعض الالتهابات الناتج عنها تقرحات.

غسل الكبدة قبل الطهي من المحتمل أن يسبب الإصابة بالإسهال الحاد لأن غسلها ينشط البكتيريا.

يعمل على تنشيط البكتريا والفيروسات التي تضر بالجسم.

يفقدها القيمة الغذائية التي يحتاج إليها الجسم كالحديد والسوائل المفيدة.

ينشر السموم داخل الجسم ويحدث اضطراب بالجهاز الهضمي.

الطريقة الصحيحة لتنظيف الكبدة

تحتاج السيدات لطرق تساعدها على غسيل الكبدة وتنظيفها بعمق شديد تتمثل في التالي:

قومي بتقطيع الكبدة حسب الرغبة.

ومن ثم يتم إحضار وعاء به كوب من عصير الليمون المخلوط بقليل من الخل وضعي الكبدة به.

بعدها يتم إضافة القليل من الثوم المفروم وتركيها في الخليط لمدة ساعة كاملة حتى تتخلصين من البكتيريا والجراثيم الضارة الموجودة بها.

بعد أن تصبح نظيفة وخالية من الدم تماماً ثم يتم رفعها من الخليط وتنظيفها جيداً.

ثم توضع في قدر ويضاف لها التوابل الذي ترغبين به وتركيها حتى أن تنضج جيداً.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

تعتبر الكبدة الاسكندراني من أفضل الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها عند تحضير الكبدة وهي لا تحتاج منك سوى المقادير الذي تتلخص في التالي:

المقادير:

2/1 كيلو كبدة مقطعة لشرائح.

2 حبة فلفل أخضر.

1 حبة فلفل أحمر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة خل.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

عصير ليمونة.

2/1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير: