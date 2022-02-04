سر رائع في تحضير البسبوسة بالحليب المكثف في البيت سيجعلها لونها ذهبي مكرمل

البسبوسة بالحليب المكثف تعتبر من الحلويات الشرقية التي تعتبر من أجمل الحلويات َمذاقا والتي تعجب الكثير من الناس وتتكون من مقادير سهلة وبسيطة وطريقة تحضرها من أسهل الطرق والبسبوسة بالحليب المكثف من الحلويات التي تعتبر من أكثر الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة وقد تكون سببا في الشعور بالشبع وفي السطور التالية سوف نذكر مقادير البسبوسة بالحليب المكثف وطريقة اعدادها بطريقة بسيطة.

سر رائع في تحضير البسبوسة بالحليب المكثف

وتعتبر البسبوسة بالحليب المكثف من الحلى الشهيرة التي تؤكل في شهر رمضان الكريم بجانب باقي الحلوى وإليك المكونات وطريقة التحضير :

مقادير البسبوسة بالحليب المكثف

2 كوب سميد

½ كوب سكر

½ كوب زيت

1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر

1 ملعقة كبيرة فانيليا

3 بيض

½ كوب جوز هند

1 كوب قشطة

½ كوب حليب سائل مبخر

مقادير الوجه

1 علبة حليب مكثف محلى

½ كوب جوز هند

طريقة عمل البسبوسة بالحليب المكثف

يتم إشعال الفرن قبل البدء في عمل البسبوسة على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

يتم مزج السكر مع الزيت مع الحليب المكثف مع البيض مع الفانيليا مع القشطة ويمزج جيدا بالضرب.

يضاف باقي المكونات ويبس جيدا حتى تتجانس المكونات بعضها مع البعض

تدهن الصينية بالزيت بطريقة متساوية ثم يصب الخليط ويتساوى في الصينية

تدخل الفرن المسخن مسبقا وتترك حتى ٢٥ الي ٣٠ دقيقة حتى تصبح لونها ذهبي.

بعد خروجها من الفرن تسقي بالحليب المكثف

بسبوسة بالحليب المكثف بدون بيض

مقادير بسبوسة بالحليب المكثف بدون بيض

2 كوب سميد وسط

½ كوب سكر

4 ملعقة كبيرة سمن بلدي

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

½ كوب حليب سائل

½ كوب حليب مكثف

2 كوب قطر

للزينة

5 ملعقة كبيرة قشطة

طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف بدون بيض