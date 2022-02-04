أسرار نجاح الدونات وتزيينها بصوص النوتيلا البيتي بمكونات بسيطة بدلاً من شرائها جاهزة

بحثت كثير من ربات المنازل عن طريقة عمل الدونات بصوص النوتيلا البيتي وذلك لطعمه اللذيذ والشهي لذلك تسعى كثير من ربات المنازل إلى عمله في المنزل بشكل دائم لأنه يحبه كل من الكبار والصغار لذلك سوف نوضح طريقة عمله وإعداد النوتيلا البيتي من خلال هذا المقال.

أسرار نجاح الدونات وتزيينها

تسعى كثير من ربات المنازل إلى عمل اشهى الحلويات لأطفالها وان تكون صحية لذلك سوف نتعرف على مكونات عمل الدونات وطريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:

المكونات:

٢ كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة بيرة.

٣ ملاعق زبدة.

٣ ملاعق سكر كبيرة.

رشة ملح.

كوب ألا ربع حليب.

بيضة مخفوقة.

٢ كوب زيت.

طريقة التحضير:

يتم تحضير الدونات من خلال المكونات السابقة عن طريق الخطوات التالية وهي:

نحضر وعاء ننخل به الدقيق مع الخميرة البيرة.

نضع الزبدة على الدقيق ونخلطها جيدا.

نقوم بإضافة السكر والملح ونخلط المكونات حيدا.

نقوم بعمل حفرة في الخليط ونضع بها الحليب والبيض ونقوم بالتقليب الجيد.

نقوم بخلط العجين جيدا نغطي العجين بالنايلون تركه حتى يختمر.

نقوم بصنع الدونات على شكل دائرة ثم نضع الزيت في المقلاة ونتركه يسخن ثن نقلي به الدونات على نار هادئة ثم نقوم بتجهيز النوتيلا البيتي ونغمر بها النوتيلا ويتم وضعها في أطباق مسطحة ونقدمه وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل النوتيلا البيتي

بعد أن تعرفنا على طريقة عمل الدونات بصوص النوتيلا البيتي سوف نقوم بتحضير النوتيلا البيتي من خلال الأسطر القادمة:

كوب بندق محمص.

كوب حليب.

فانيليا.

ملعقة زبدة.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب سكر.

ربع كوب حليب مكثف.

٢ ملعقة كاكاو بودر.

طريقة تحضير النوتيلا