نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمنة جداً .. طريقة عمل مقشر طبيعي للجسم للتخلص من الجلد الميت تماماً بوصفة مضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بعض الأحيان قد نحتاج إلى مقشر طبيعي للجسم وذلك بسبب افتقار أجسامنا للنضارة والحيوية فأصبح باهتا، خاصة إذا أهملنا في الحفاظ عليه وتركنا خلايا الجلد الميتة شيئا فشيئا ستتراكم على الجلد حتى تكون طبقات جلديه قد تكون مكروهة ولا يفضلها الناس، كما يوجد الكثير من المنتجات والوصفات التي يمكنها أن تعطي نتائج ليس مرضية إلى حد كبير أو أنها ليست كافية لتعطي نتائج من الأصل، وذلك يمكن أن يحدث لأنها لا تتغلغل كفاية بمسام الجلد بالشكل المناسب أو بالطريقة الصحيحة، لذلك قد يكون تقشير الجسم للجلد الميت وإظهار الجلد الناعم من أصعب المهام للعناية بالبشرة والجسم بشكل عام، تابعوا معنا في هذا المقال ما سنقدمه إليكم من وصفات مضمونة ومجربة لتقشير الجسم بشكل طبيعي ومواد طبيعية ومتوفرة بكل مكان.

طريقة عمل مقشر طبيعي للجسم

في بعض الأوقات يكون جسم كل منا محتاج للتقشير بشكل مستمر للمحافظة على رطوبته ونعومته وتقشير خلايا الجلد الميت، لذلك سنقدم لكم مقشر الخزامي (اللافندر) وملح البحر ونستطيع عمله من خلال الخطوات الآتية:

المكونات:

سبع ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

أربع قطرات من زيت الخزامي أو اللافندر.

أربعة ملاعق كبيرة من ملح البحر الخشن.

طريقة التحضير:

نقوم أولا بمزج المكونات كلها بشكل جيد في وعاء.

وبعد التأكد من خلطها نقوم بتجهيز حمام ماء دافئ.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج قبل الاستحمام مباشرة لنستمتع بحمام ساخن وملطف للجلد.

طريقة عمل مقشر القهوة وزيت جوز الهند والسكر

تستطيع القهوة عمل تقشير للجسم والبشرة، حيث أنها تحتوي على الكافيين ومضادات للأكسدة الطبيعية الذين يقللوا من وجود السيليوليت في الجسم، ويمنح الجسم النظافة اللازمة بشكل مستمر، ويمكننا اتباع هذه الخطوات لعمله كما يلي:

مكونات الوصفة:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من السكر الخام.

ملعقتان من القهوة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير: