بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على الفحم بطعم وريحة تجنن ألذ من المطاعم

تعتبر المشويات من ألذ الأكلات التي يعشقها جميع الناس وبالأخص الأطفال من المأكولات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون مثل باقى الأكلات، حيث أن من الممكن أن نتناولها في وجبة العشاء وقد توجد أنواع كثيرة جدا من الأكلات المشوية ومنها هي اللحمة المشوية أو الفراخ المشوية أو الكفتة مثل كفتة الحاتي وكفتة الفراخ ويوجد غير ذلك الكثير.

مكونات الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي

دجاجة واحدة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الجزر.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من المستردة.

نصف كوب كبير من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.

كمية مناسبة من الفحم.

طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي