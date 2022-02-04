بأبسط المقادير أعملي السينابون بالصوص الأبيض على أصوله بطريقة طرية وهشة بطعم ألذ من المحلات

يعتبر السينابون من أنواع الحلويات الغربية التي تنتشر في معظم الدول العربية فهي لم تكن معروفة منذو القدم ولكن قد إشتهرت في الوقت الحالي بكثرة بين الناس حيث أن جميع الأطفال يعشقون تناوله في كل الأوقاتن فهو يتميز بطعم جميل وقوام هش وطري وغير ذلك أنه مميز بشكل يجذب إليه الكثير من الناس وبالتحديد صغار السن فهو عبارة عن عجينة هشة جدا وسهلة في تحضيرها ويتم فردها ونقوم بحشوها بالسكر والقرفة.

مكونات السينابون بالصوص

أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة البودر.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل الدافئ.

بيضتان.

مكونات الصوص وهي كوب واحد كبير من السكر وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القرفة البودر ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر رشة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وثلاث أكواب كبيرة الحجم من الماء.

طريقة عمل السينابون بالصوص