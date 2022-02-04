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عمر شويل - جدة بأبسط المقادير أعملي السينابون بالصوص الأبيض على أصوله بطريقة طرية وهشة بطعم ألذ من المحلات - ثقفني
يعتبر السينابون من أنواع الحلويات الغربية التي تنتشر في معظم الدول العربية فهي لم تكن معروفة منذو القدم ولكن قد إشتهرت في الوقت الحالي بكثرة بين الناس حيث أن جميع الأطفال يعشقون تناوله في كل الأوقاتن فهو يتميز بطعم جميل وقوام هش وطري وغير ذلك أنه مميز بشكل يجذب إليه الكثير من الناس وبالتحديد صغار السن فهو عبارة عن عجينة هشة جدا وسهلة في تحضيرها ويتم فردها ونقوم بحشوها بالسكر والقرفة.
مكونات السينابون بالصوص
- أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- نصف كوب كبير من السكر.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة البودر.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل الدافئ.
- بيضتان.
- مكونات الصوص وهي كوب واحد كبير من السكر وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القرفة البودر ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر رشة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وثلاث أكواب كبيرة الحجم من الماء.
طريقة عمل السينابون بالصوص
- نقوم بتجهيز طبق الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ويفضل أن يكون دافئ ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر، وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط لمدة خمس دقائق تقريبا ونترك هذا الخليط قليلا في الخلاط.
- وبعد ذلك يتم وضع ست ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونصف كوب كبير من السكر و بيضتان وقومي بتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها، ثم نحضر طبق كبير ونضع به أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ورشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة البودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- ثم نضع الخليط السائل إلى خليط الدقيق ونقوم بعجنهم مع بعض حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة ونتركها في مكان دافئ حتى يزداد حجمها وبعد مرور ساعة نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ويتم تشكيل العجينة إلى كور متساوية ونقوم بفردها نحضر طبق به كمية من السكر والقرفة البودر ونخلطهم ونضع كمية من هذا الخليط على العجينة التي تم فردها ويتم لفها على شكل رول ونضعهم في صينية يتم دهنها بالزبدة.
- وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يتغير لون السينابون وفي هذا الوقت قومي بتجهيز الصوص من خلال وضع وعاء عميق على النار ونضع به السكر والقرفة البودر والنشا والفانيليا والملح والماء.
- ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك للحصول على قوام كثيف وكريمي ويتم رفعه من على النار وعند خروج السينابون من الفرن نضيف إليه كمية من الصوص الأبيض بشرط أن يكون الصوص بارد.
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