نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول تبييض الوجه تحدي التفتيح بملعقة واحدة لن تصدقي ستصبحين مثل ملكات الجمال في المقال التالي
تسعى كل فتاة في الحصول على بشرة بيضاء ونقية ولا يوجد بها أي مشكلة حتى تشعر بالثقة في نفسها ويكون هذا مصدر لسعادتها لذلك إذا وجد بالوجه أي مشكلة قد تشعر الفتاة دائما بالخجل والإحراج، لأن أي شيء يوجد بها يكون ملفت لأنظار الآخرين ومن أهم مشاكل البشرة هي وجود الحروق التي تكون ناتجة من التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، فقد يتسبب هذا في ظهور البشرة باللون الأسمر أو الداكن وهذا اللون غير مرغوب فيه بالنسبة للعديد من الفتيات وأحيانا قد توجد مشكلة غيرها. وهي وجود البثور وحب الشباب أو التصبغات والبقع الداكنة أو الكلف أو الرؤوس السوداء والتجاعيد أو الهالات السوداء أو الخطوط الرفيعة، فكل هذا الذي تم ذكره من أكبر المشاكل التي تعاني منها أغلبية السيدات والفتيات أيضا وكل مشكلة منهم لها أسباب وعوامل تعمل على ظهورها ولكن المشكلة التي يرغب الكل في حلها هي تفتيح أو تبييض البشرة السوداء، فهذا لن يتم إلا بإستخدام خلطة طبيعية.
مكونات خلطة الأرز والحليب لتبييض البشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
طريقة عمل خلطة الأرز والحليب لتبييض البشرة
- نقوم بغسل الأرز أولا بطريقة جيدة بإستخدام الماء ثم يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الأرز وقومي بتشغيل الخلاط حتى يتم طحن الأرز جيدا ونحصل على مسحوق ناعم منه.
- وبعد ذلك يتم وضع نصف كوب كبير من الحليب السائل ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا، ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات مع بعض بطريقة جيدة ويتم الحصول على خليط كريمي.
- ثم نحضر طبق مناسب ونضع به هذا الخليط ويتم غسل البشرة أولا وقومي بوضعها على الوجه ونتركها حتى تجف تماما وبعد ذلك نقوم بغسلها بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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