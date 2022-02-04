نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات التخسيس السريع بخمس مكونات فقط لحرق الدهون والشحوم المتراكمة في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة السمنة من أكثر المشكلات التي تؤثر على النساء والرجال، فهي من المشكلات الصحية التي ينبغي التخلص منها للحصول على قوام مثالي وصحة جيدة، ويحرص الكثيرون على البحث عن وصفات التخسيس السريع من أجل فقدان كمية كبيرة من الكيلوجرامات في وقت قصير، إما لمناسبة قريبة كخطوبة أو زفاف والرغبة بالظهور بجسم ممشوق بعيداً عن مشكلة السمنة، فتأتي من هنا أهمية التعرف على النظام الغذائي الصحي للتخلص من الوزن الزائد، إلا أن هذه الأنظمة لا تحفز الكثيرون على الإستمرار فيها فسرعان ما يشعرون بالملل ويعودون للإفراط في تناول الطعام، ونوضح وصفات طبيعية للتخسيس السريع مكونة من مشروبات حارقة للدهون بمكونات متوفرة في كل منزل.

التخسيس السريع بالمشروبات الحارقة للدهون

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من أشهر المشروبات الصحية التي تساعد في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وذلك لما يتوافر به من مركبات الفلافونويد والكافيين اللذان تساعدان على زيادة معدلات الأيض وأكسدة الدهون، فإذا قمت بتناول الشاي الأخضر بدون سكر بإنتظام لمدة ثلاث أشهر، فإنك تضمن خسارة قرابة الثلاث كيلو جرامات خلال ثلاث أشهر من تناوله.

ولضمان الحصول على فوائد الشاي الأخضر، ينصح بعدم سكب الماء المغلي مباشرة على الشاي الأخضر لتجنب تدمير مركب الكاتشين، بل يجب القيام بترك الماء المغلي ليبرد قليلاً لمدة 10 دقائق ثم سكبه على الشاي وتركه لدقيقة أخرى قبل تناوله.

خل التفاح

يساعد تناول خل التفاح في زيادة معدل الأيض لما يحتويه من انزيمات حيوية وأحماض عضوية، والتي تساعد في زيادة نسبة حرق دهون الجسم، إلى جانب احتوائه على كمية وفيرة من البوتاسيوم والألياف التي تساعد في فقدان الوزن، ويمكن تحضير مشروب خل التفاح من خلال اتباع الخطوات التالية:-

احضر كوباً من الماء وضع به ملعقتين من خل التفاح الطبيعي وقم بتقليبه وتناوله قبل كل وجبة غذائية، فينصح بتناول مشروب خل التفاح المركز من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم للتخلص من دهون الجسم.

قم بإضافة ملعقتين من العسل الأبيض إلى ملعقتين من خل التفاح ثم اخلطهم في كوب من الماء، وضع المشروب على النار لمدة دقيقتين حتى يصبح دافئاً، ثم قم بتناوله ثلاث مرات يومياً.

عصير التوت والليمون

للتوت والليمون فوائد كثيرة في التخلص من دهون الجسم المتراكمة، وذلك لإحتوائهم على نسبة كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة واللاتي تساعدان على التخلص من الدهون والسموم بالجسم، إلى جانب مركب الفلافونويدات الذي يعزز من عملية الهضم وافراز الأحماض، لذا فإن تناول مشروب التوت والليمون يساعد بفاعلية في خسارة الوزن ويمكن تحضيره من خلال الخطوات التالية:-

قم بإحضار عصير ليمونه ومقدار من التوت المفروم ونصف كوب من الماء وامزجهم بالخلاط، ثم قم بصب الخليط في كوب وتنازله بعد كل وجبة غذائية من أجل تعزيز عملية الهضم.

مشروب الجريب فروت

الجريب فروت من أشهر المواد الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن الزائد، فهو يعمل على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة وزيادة معدل الأيض، ويمكن تحضير مشروب الجريب فروت على النحو التالي:-

احضر كوب من الماء واضف إليه ثمرة جريب فروت من الحجم المتوسط، ثم قم بإضافة شرائح من الليمون والخيار، قم بخلط المكونات السابقة في الخلاط، ثم صب مشروب الجريب فروت في كوب للحصول على مزيج سلس يمكن وضعه في الثلاجة وتناوله لمدة 5 مرات في اليوم، فيساعد مشروب الجريب فروت في التخلص من الوزن الزائد والسموم الغير مرغوب فيها بالجسم.

مشروب الماء والعسل والقرفة

القرفة من المكونات الحارقة للدهون فهي تساعد في تحسين هضم الكربوهيدرات وزيادة معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، مما يساعد في فقدان الوزن، ويمكن تحضير مشروب القرفة والعسل من خلال الخطوات التالية:-