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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والخفيفة و الاسفنجية بدون مضرب او خلاط - ثقفني
كيكة الزبادي تعد من أسهل و أخف أنواع الكيك التي يمكن أن تحضيرها من المنزل بخطوات بسيطة جدًا، كما تتميز كيكة الزبادي بقوامها الهش و الاسفنجي ولذلك تعد من أحب الكيكات عند الجميع، وتعد ايضا من المقبلات السريعة المغذية لأنها تحتوي على البيض و الزبادي والدقيق وكافة هذه المكونات مغذية جدًا بالأخص للأطفال، وسنقدم أسهل وأسرع طريقة لتحضير كيكة الزبادي بدون مضرب أو خلاط كهربائي.
مقادير كيكة الزبادي
هذه الكيكة الاسفنجية والاقتصادية تتكون من مكونات مقادير بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:
- 2 كوب دقيق.
- كوب من السكر.
- 2 علبة صغيرة من الزبادي وزن ٧٥ جرام وهذا ما يعادل كوب زبادي.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- باكيت من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ربع كوب زبدة سايحة.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير كيكة الزبادي
لكى تحصلين على كيكة الزبادى هشة و خفيفة و اسفنجية كالقطن قومي بتحضيرها بهذه الطريقة التالية:
- أولاً نأتي بصينية او قالب الكيك مقاس 24 سم.
- نقوم بدهن القالب بالزيت و القليل من الدقيق لكي لا يلتصق خليط الكيك في القالب.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن قبل وضع الكيك.
- نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع البيض و الفانيليا و السكر نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها باستخدام ملعقة خشبية حتى يصبح القوام كريمي و لونه فاتح.
- بعد ذلك نضيف الزبادي ونستمر في التقليب حتى يختفي أثر الزبادي مع المكونات.
- نضيف الزيت والزبدة مع التقليب المستمر لمدة 3 دقائق حتى يتجانس كافة المكونات.
- نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر و رشة الملح ثم نضيفه على خليط البيض بالزبادي بالتدريج.
- نقلب خليط الكيك حتى يصبح القوام كريمي ناعم.
- نضع الخليط في قالب الكيك وتسوية وجه من فوق.
- بعد ذلك نقوم بوضع القالب في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.
- نقوم باختبار الكيك بوضع خله في منتصف القالب إذا خرج دون بقايا إذا تم تسويتها.
- نخرج القالب من الفرن ونتركها حتى يبرد تماماً ثم نقلبها على طبق التقديم وتقطع وتقدم بالصحة والهنا.
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