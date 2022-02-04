طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والخفيفة و الاسفنجية بدون مضرب او خلاط

كيكة الزبادي تعد من أسهل و أخف أنواع الكيك التي يمكن أن تحضيرها من المنزل بخطوات بسيطة جدًا، كما تتميز كيكة الزبادي بقوامها الهش و الاسفنجي ولذلك تعد من أحب الكيكات عند الجميع، وتعد ايضا من المقبلات السريعة المغذية لأنها تحتوي على البيض و الزبادي والدقيق وكافة هذه المكونات مغذية جدًا بالأخص للأطفال، وسنقدم أسهل وأسرع طريقة لتحضير كيكة الزبادي بدون مضرب أو خلاط كهربائي.

مقادير كيكة الزبادي

هذه الكيكة الاسفنجية والاقتصادية تتكون من مكونات مقادير بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:

2 كوب دقيق.

كوب من السكر.

2 علبة صغيرة من الزبادي وزن ٧٥ جرام وهذا ما يعادل كوب زبادي.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

باكيت من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من الزيت.

ربع كوب زبدة سايحة.

رشة من الملح.

طريقة تحضير كيكة الزبادي

لكى تحصلين على كيكة الزبادى هشة و خفيفة و اسفنجية كالقطن قومي بتحضيرها بهذه الطريقة التالية: