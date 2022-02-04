لازم تجربيها.. تحميرالبطاطس المقرمشة بدون زيت مثل كنتاكى واكبر المطاعم المشهورة والطعم جنااان

لازم تجربيها.. تحميرالبطاطس المقرمشة بدون زيت ، البطاطس من أكثر أنواع النباتات التي يقبل عليها معظم الأشخاص حول العالم، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن الجميع يعتبر أن أفضل طريقة لعمل البطاطس حتي تحمير البطاطس وجعله مقرمش بجانب الكثير من الأطباق، والمشكلة الوحيدة في هذا هي أنه يحتاج إلى كثير من الزيت ويسبب ذلك زيادة في الوزن والإصابة بالأمراض، لذلك تكونين سيدتي بحاجة إلى طريقة يتم استخدامها لتحمير البطاطس بدون زيت ونحن سنستعرض لك أفضل طريقة لتحمير البطاطس في البيت.

لازم تجربيها.. تحميرالبطاطس المقرمشة بدون زيت

يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدم عند تحمير البطاطس خاصة بدون زيت ومنها:

المقادير:

4 ثمرات بطاطس.

4/1 كوب خل.

1 ملعقة ملح.

2 كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير:

في البداية يجب اشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم يتم تقشير ثمرات البطاطس وتقطيعها على حسب الرغبة ثم يتم غسلها جيداً تحت الماء للتخلص من الشوائب تماماً.

ثم احضري وعاء ضعي به الماء والملح والخل ثم تركيه على النار وانتظري حتى أن يغلي.

يضاف للماء المغلي البطاطس المقطع ويترك بها لمدة 3 دقائق.

بعدها يتم رفع حبات البطاطس من الماء وضعيها في المصفاة حتى تتخلص من الماء نهائياً وتصبح باردة.

بعدها يتم إحضار صينية ضعي بها حبات البطاطس وضعيها داخل الفرن وانتظري لمدة 30 ساعة.

قلبي البطاطس في الفرن حتى تصبح محمرة وباللون الذهبي.

يتم تقديمه بجانب الوجبات التي ترغبين بها.

طريقة أخرى لتحمير البطاطس

هذه واحدة من الطرق الجيدة جداً لتحمير البطاطس ويتم استخدامها دائماً بهذه الطريقة:

المقادير:

2 حبة بطاطس كبيرة الحجم.

1 لتر ماء مغلي.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم.

طريقة التحضير: