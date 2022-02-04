نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخطاء مدمرة عند سلق المكرونة ترتكبة اغلب السيدات يجعلها بلا طعم واليكم الطريقة الصحيحة لتجنب الاخطاء فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخطاء مدمرة عند سلق المكرونة ترتكبة اغلب السيدات ، تعد المكرونة واحدة من أسهل الأطباق الذي تقوم بتحضيرها الأمهات بالإضافة أن معظم أفراد الأسرة يحبون تناولها بأكثر من طريقة على الرغم من أنك سيدتي تقومي بطهيها كثيراً ألا أنك تقعين في الكثير من الأخطاء عند سلقها، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف معاً عن أهم الأخطاء الذي تقع فيها ربة المنزل عند تحضيرها فتابعونا عبر السطور القادمة.

اخطاء مدمرة عند سلق المكرونة ترتكبة اغلب السيدات

هناك الكثير من الأخطاء الذي تقعين فيها سيدتي عند قيامك بتحضير أطباق المكرونة المتميزة التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة وصنف ومن أهم هذه الأخطاء التالي:

إضافة الملح للصلصة المكرونة:

إضافة الملح لصلصة المكرونة يمكن أن يجعلها مطهية بشكل جيد أفضل من أن يضاف إلى ماء سلق المكرونة، فهذه الطريقة يمكن أن تجعل طعمها غير المطلوب.

إضافة زيت الزيتون لماء سلق المكرونة:

لا يمنع زيت الزيتون المكرونة من الالتصاق فاستخدامه مضيعة للوقت ولا يمنع المكرونة من الالتصاق ويكون من الصعب أن تلتصق المكرونة بالصلصة ويتوجب عليك تقليبها من الحين إلى الآخر.

تصفية المكرونة من الماء بشكل كلي

يكون من الأفضل إذا قومتي بعدم تصفيه المكرونة من الماء فعليك بالاحتفاظ بقليل من ماء السلق فهي تمنح المكرونة نكهة أكثر تميزاً، بالإضافة إلى أن بعض الأطباق تحتاج إلى إضافة كوب واحد من ماء سلق المكرونة للصلصة.

كسر المكرونة السباجتي لنصفين

يوجد عدة نساء تعتقد أن كسر المكرونة السباجتي لنصفين يرع من طهيها ولكن هذا معتقد خاطئ ولكنها تساعدك فقط أن تحصلين على مكرونة بطول مناسب لك ولحجم الطبق ولكنها لا تكون سبب في إسراع طبخها فقد يتم صناعة هذا النوع من المكرونة لعدة أسباب مختلفة.

شطف المكرونة بعد السلق

من ضمن الأخطاء الغير متوقع أن تقعين فيها أن شطف المكونة بعد السلق خطأ أن الماء تحتوي نسبة من المعادن والكلور لأنها تكون سبب في إفساد طعم ومذاق المكرونة، ويكون من الأفضل إذا تركتيها بدون شطف لكي تحافظين على طعمها.

درجة حرارة طهي المكرونة

لا يجب أن يتم طهي المكرونة على درجة عالية جداً حتى تنضج تماماً فلابد أن تكون قليلة النضج عند السلق حتى يكتمل نضجها مع الصلصة وتتشبع بمذاقها الجيد والرائع.