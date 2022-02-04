لن تحتاجي لوضع المكياج بوصفة سحرية لتبييض وتوريد وتحمير الوجه والخدود وإزالة البقع الغامقة في غضون دقائق

دائما تحلم كل امرأة أو فتاة أن تحصل على بشرة صافية ومشرقة وتريد أن تحصل أيضا علي احمرار للخدود بشكل طبيعي دون اللجوء إلي استعمال مستحضرات التجميل، لأن نجد غالبا أن معظم الفتيات يفضلون استخدام المستحضرات لأنها قد تعمل على تبييض الوجه وتوريد واحمرار الخدود وهذا يحدث من خلال استخدام أدوات معينة ذات أنواع مختلفة، ولكن كل هذه الأشياء مضرة للغاية على البشرة وصحتها نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية ومواد أخرى ضارة جدا ممكن أن تدهور البشرة بشكل سيء.

وأحيانا نجد عدد آخر من الفتيات يلجأون إلى استخدام أنواع معينة من الكريمات قد تساعد على تفتيح البشرة الداكنة ويمكنها أن تعمل على احمرار الخدود، ولكن قد تتكون هذه الكريمات من عدة مواد تتلف جلد البشرة بشكل غير مرغوب فيه ففي هذا الوقت تبحث كل فتاة عن الوصفات الطبيعية التي يكون لها القدرة في الحصول على ذلك، وقد إزداد البحث عليها من قبل الجميع فلا يوجد أفضل من الوصفات أو الخلطات الطبيعية فهي قد تحتوي علي مواد طبيعية مفيدة جدا بالنسبة للبشرة.

مكونات وصفة لتبييض الوجه واحمرار الخدود

ثمرة واحدة من الجزر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه وإحمرار الخدود