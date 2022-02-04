أسرار الحلواني لنجاح الهريسة الاسكندراني أحلى من الجاهزة المباعة في محلات الحلويات الشرقية

طريقة عمل الهريسة الاسكندراني بالمنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة، حتى تستطيعين تقديمها إلى الضيوف أو تناولها كوجبة سريعة بين الوجبات الرئيسية، دون الحاجة إلى شرائها من محلات الحلواني بتكاليف عالية، فهي من الذ الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر خاصة في المدن الساحلية مثل مرسى مطروح والإسكندرية ودمياط وغيرها من الأماكن، والتي يتفنن أهلها بتزينها بأكثر من شكل، وفي السطور القادمة نقدم طريقة بالتفصيل لخدمة القراء محبي الحلويات.

أسرار الحلواني لنجاح الهريسة الاسكندراني

في البداية سنتعرف على مقادير الوصفة:

نصف كيلو من السميد.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

كوب من اللبن.

ثلاثة أرباع كوب من السمن.

كوب من السكر الأبيض.

شربات (سيتم التعرف على طريقته بالتفصيل في الفقرة التالية)

طريقة تحضير الهريسة الاسكندراني

نضع أناء على النار متوسطة ثم نضع بداخله السكر مع التقليب حتى يكرمل إلى اللون الذهبي الفاتح، ثم نقوم بإضافة السمن تدريجيا مع التقليب ثم نضع اللبن، ويتم ترك المكونات تذوب نع بعضها على نار هادئة. وفي وعاء أخر نخلط المكونات الجافه سويا وهي الدقيق والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند، ونجهز صينية فرن حجم وسط ودهنها بمادة دهنية. عندما يبرد خليط الكراميل السابق تحضيره، يتم اضافته تدريجيا إلى خليط المكونات الجافة، حتى تتجانس المكونات معا. نسكب خليط الهريسة داخل الصينية، ونقوم بالطبطبة عليه حتى يتم تسوية الوجه جيدا، وفي حالة الرغبة يمكن إضافة مكسرات على الوجه، ثم ندخلها فرن درجة حرارته 170 حتى تنضج وتتحول إلى اللون الذهبي، وفور خروجها يسكب عليها الشربات البارد وتركها لتبرد تماما، ثم تقطع مكعبات وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات الهريسة

المكونات:

كوبان من السكر الأبيض.

كوب من الماء.

فانيليا أو عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

يتم تقليب السكر والماء على البارد داخل أناء غويط، ثم نقوم برفعه على النار درجة حرارتها متوسطة، ويتم تركه لدقائق قليلة، حتى يتم الوصول إلى مرحلة الغليان، ثم نقوم بإضافة عصير نصف ليمونة مع التقليب على نار هادئة، وعند الوصول إلى القوام المضبوط يبعد عن النار ويترك حتى يبرد تماماً، قبل استخدامه على الهريسة.