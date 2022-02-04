نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقطع الفراخ أعملي ألذ شاورما الفراخ على الفحم بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم أحلي وألذ من المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة بقطع الفراخ أعملي ألذ شاورما الفراخ على الفحم بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم أحلي وألذ من المطاعم - ثقفني
عندما يحتاج الأشخاص للتنزه فإن أول ما يبحثون عنه هو وجبة الغداء حيث أنها الوجبة الأساسية خلال اليوم، وأول شئ يخطر ببالهم هو وجبة الشاورما اللذيذة، وتعتبر شاورما الفراخ هي أفضل أنواع الشاورما التي يفضلها الكثيرين، ولكن هل تضمني نظافة الشاورما من المحلات، فإذا كنتي تبحثي عن وجبات صحية فقومي بعمل شاورما الفراخ بنفسك بسهولة وسرعة، وإليك طريقة عملها من خلال المقال.
طريقة عمل الشاورما الفراخ ع الفحم
يمكنك عمل شاورما الفراخ بعدة طرق مختلفة، ولكن لكي تتذوقي أفضل طعم للشاورما عليكي أن تقومي بإعدادها على الفحم لتطعتي مذاق لا يقاوم، وإليك الطريقة فيما يلي:
المكونات:
- نصف كيلو من البانيه.
- أربعة فصوص من الثوم.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ستة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.
- نصف ملعقة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- حبة من الطماطم المبشورة.
- حبة من الفلفل الألوان.
الطريقة:
- في البداية قومي بتقطيع صدور الدجاج البانيه، وضعيها جانباً.
- إحضري البولة وضعي بها فصوص الثوم بعد أن تقومي بتقشيرها وفرمها ناعمة.
- أضيفي إليها زيت الزيتون.
- قومي بوضع الخل الأبيض، وقلبي جيداً.
- قومي بتقطيع الفلفل الألوان إلى قطع صغيرة.
- أضيفي الفلفل إلى المكونات.
- قومي بوضع الطماطم المبشورة.
- أضيفي الكزبرة الجافة، ثم ضعي الفلفل الأسود والبهارات.
- قومي بوضع الكركم والقرفة.
- قلبي المكونات مع إضافة الملح، وتذوقي حتى الحصول على الطعم المضبوط.
- قومي بوضع الصدور المقطعة بداخل الخليط، وإجعليها تمتزج جيداً.
- قومي بوضع البولة في الثلاجة ليلة كاملة.
- إخرجيها من الثلاجة، ثم إحضري صينية وضعي عليها ورق من الألمونيوم.
- قومي بوضع شاورما الفراخ على ورق الألمونيوم.
- قومي بإشعال كمية من الفحم وضعي الصينية عليه.
- إستخدمي ورقة للتهوية حتى يشتعل الفحم.
- إتركي الصينية مع التقليب كل دقيقة.
- بعد نضج الشاورما قومي بإحضار الخبز المتوفر لديك وضعي بداخله سلطة الطحينة، ثم ضعي الشاورما.
- قومي بوضع العيش على طاسة جريل لتأخذ لون ذهبي، وقدميها لأطفالك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ