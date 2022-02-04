أعملي بنفسك اللانشون البيتي على أصوله بمكونات غير مكلفة وسر نجاحه وقوامه اللذيذ مثل الجاهز

يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل اللانشون في المنزل، وذلك بسبب كثرة النصائح الطبية التي تشير إلى عدم شرائه من الخارج، ولأن اللانشون من المواد الغذائية التي يحبها الصغار و الكبار، ويتم تحضيره بشكل كبير في الساندوتشات كوجبة إفطار ذات طعم مميز، ولذلك سوف نعرض لكم خطوات تحضير اللانشون في المنزل ويصبح افضل من الجاهز من حيث المكونات المضمونة والطعم المميز.

طريقة عمل اللانشون اللحم في المنزل

بخطوات بسيطة قومي بعمل اللانشون بشكل صحي وأمن على أسرتك، وبدون مجهود أو تكاليف، وقومي بعمل ألذ الساندوتشات وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

عدد أربعة من الجبن المثلثات.

عدد اثنين بيضتان كبار الحجم.

ملعقتين كبار الحجم من البابريكا.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

أربع فصوص من الثوم المهروس جيدًا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير