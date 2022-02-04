نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي بنفسك اللانشون البيتي على أصوله بمكونات غير مكلفة وسر نجاحه وقوامه اللذيذ مثل الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي بنفسك اللانشون البيتي على أصوله بمكونات غير مكلفة وسر نجاحه وقوامه اللذيذ مثل الجاهز - ثقفني
يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل اللانشون في المنزل، وذلك بسبب كثرة النصائح الطبية التي تشير إلى عدم شرائه من الخارج، ولأن اللانشون من المواد الغذائية التي يحبها الصغار و الكبار، ويتم تحضيره بشكل كبير في الساندوتشات كوجبة إفطار ذات طعم مميز، ولذلك سوف نعرض لكم خطوات تحضير اللانشون في المنزل ويصبح افضل من الجاهز من حيث المكونات المضمونة والطعم المميز.
طريقة عمل اللانشون اللحم في المنزل
بخطوات بسيطة قومي بعمل اللانشون بشكل صحي وأمن على أسرتك، وبدون مجهود أو تكاليف، وقومي بعمل ألذ الساندوتشات وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- عدد أربعة من الجبن المثلثات.
- عدد اثنين بيضتان كبار الحجم.
- ملعقتين كبار الحجم من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من البصل البودرة.
- أربع فصوص من الثوم المهروس جيدًا.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- احضري الخلاط الكهربائي، حتى يتم تجهيزه بالشكل المطلوب.
- أضيفي بداخل وعاء الخلاط اللحم المفرومة، ثم أضيفي البيض إليها.
- اخلطي في البداية المكونين.
- أضيفي إلى هذه المكونات الجبن المثلثات.
- ثم أعيدي الخلط مرة أخري على أعلى سرعة حتى تتجانس مع بعض المكونات.
- اضيفي البهارات التي تم تجهيزها كلها من الملح، والفلفل الأسود والبابريكا والبصل البودرة.
- ثم اضيفي أيضًا الثوم المهروس.
- ثم اخلطي المكونات حتى تصبح عجينة ناعمة.
- قومي بإخراج العجينة من الخلاط.
- احضري ورق استرتش بلاستيك.
- لفي العجينة به حتى يصبح بشكل أسطواني.
- اربطي أطراف الاسطوانة جيدًا.
- ثم لفيها مرة أخرى بورق الالومنيوم.
- واربطيها بخيط من كل الجوانب.
- احضري وعاء به ماء.
- ارفعي الوعاء على النار حتى يغلي.
- أضيفي بداخله اسطوانة اللانشون.
- اتركيه داخل المياه لمدة لا تقل عن ٤٥ دقيق وذلك حتى ينضج اللانشون بشكل كامل.
- اخرجي بعد ذلك اللانشون من المياه.
- قومي بإدخاله في الثلاجة بعد أن يبرد كما هو.
- اتركيه لمدة لا تقل عن يومين كاملين وذلك حتى يتماسك بالشكل المطلوب.
- ثم يمكنك فك اللفة الآن، ويتم تقطيعها الى شرائح حسب الرغبة وإعادتها مرة أخرى إلى الثلاجة حتى يتم حفظها ولا يفسد.
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