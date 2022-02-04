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عمر شويل - جدة بكوب دقيق .. طريقة عمل الباتون ساليه بالكمون بطريقة المخابز - ثقفني
باتون ساليه، المخبوزات من الوجبات الخفيفة التي يعشقها الجميع، فلها رائحة وطعام مميز، كما أن تناولها بجانب بعض المشروبات يعطى مذاق مميز ورائع، ومن أشهر أنواع المخبوزات التي لا يختلف عليها أحد هي الباتون ساليه، فلها مذاق شهي ورائحة مميزة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لإعداد الباتون ساليه في المنزل بدل من شرائه من المحلات.
طريقة عمل الباتون ساليه
المكونات
- 3 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة ملح طعام.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون
- كوب إلا ربع سمنة
- بيضتين
- صفار بيضة
- نصف كوب ماء دافئ أو حليب
- سمسم- حبة البركة- ملح خشن- كمون
طريقة إعداد الباتون ساليه
- قومي بنخل الدقيق جيداً للتخلص من أي تكتلات به.
- ثم قومي بوضع نصف كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات في وعاء العجان، ثم إضافة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- بعد ذلك ضعي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ثم يتم وضع كوب الا ربع من الزيادة الموجودة بدرجة حرارة الغرفة، وبيضتين.
- يتم تشغيل العجان بسرعة منخفضه حتى تمتزج المكونات قليلاً، ثم يتم وضع كمية قليلة من الماء الدافئ.
- تابعي تشغيل العجان على سرعة متوسطة، وضعي المياه على مراحل حتى تصبح العجينة متماسكة.
- بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء نظيف، وقومي بتغطيتها جيداً واتركيها حتى تختمر
- ثم قومي بفرد العجينة وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة متساوية.
- ثم قوى بلف كل قطعة صغيرة بشكل أسطواني، حتى تحصلي على طول وسمك الباتون ساليه المناسب لكي.
- بعدها قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- وضعي الباتون ساليه في صينية الفرن، وقومي بدهنه بصفار البيض.
- ثم قومي برش السمسم أو حبة البركة أو الكمون والملح الخشن.
- ضعي الباتون ساليه في الفرن واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونه ذهبي.
- بعد ذلك قومي بإخراج الباتون ساليه من الفرن، واتركيه قليلاً ليبرد، ثم قومي بتقديمه.
- يمكن حفظ الباتون ساليه في وعاء مغلق أو بداخل كيس محكم، حتى يظل طازج ومقرمش.
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