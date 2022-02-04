أعملي دبس الرمان في المنزل على أصوله بطريقة ناجحة وبدون أي إضافات بأقل تكلفة

دبس الرمان يعد من إحدى أنواع الصلصة اللذيذة التي تتميز بمذاق لاذع و لذيذ ذات قوام سميك ويميل إلى اللزوجة لكي يستخدم في بعض الأكلات المتنوعة مثل الكبدة والسجق ومحشي ورق العنب وغيرها من الأكلات الشهية، ويمكن تحضيره من ثمرة الرمان بأسهل طريقة وبأسرع وقت وتكلفته قليلة، وفي هذا المقال يمكننا عرض أكثر من طريقة لعمل دبس الرمان في البيت مثل الجاهز وبخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة سهلة لعمل دبس الرمان

دبس الرمان يتميز بأن له طعم قوي، ويمكن عمل دبس الرمان في المنزل حيث يحتوي على الكثير من الحديد والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تفيد الجسم.

طريقة دبس الرمان مع السكر

دبس الرمان ذات القوام الحمضي اللذيذ يمكن عمله بطريقة بسيطة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من عصير الليمون.

أربعة أكواب من عصير الرمان المصفى من البذور.

الطريقة:

في إناء على النار ضعي عصير الرمان مع عصير الليمون.

قومي بتذويب السكر في الخليط.

إتركي الخليط حتى يتبخر منه الماء، ويقل إلى الربع.

إرفعيه من النار، وإتركيه يهدأ.

ضعيه في وعاء، وقومي بحفظه في الثلاجة.

طريقة دبس الرمان بالعسل الأسود

اختلفت طرق دبس الرمان، ومكوناته البسيطة التي تجعل منه طعم شهي، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب من عصير الرمان المصفى من البذور.

خمس أكواب من عصير الليمون.

عدد كوب واحد من العسل الأسود.

الطريقة:

في إناء على النار ضعي عصير الرمان مع عصير الليمون.

عند الغليان ضعي العسل الأسود.

إتركي الخليط على النار حتى تتبخر الماء منه.

إتركيه يهدأ، وقومي بحفظه في الثلاجة، وإستمتعي بطعم لذيذ مثل الجاهز.

دبس الرمان بعصير البرتقال

يمكننا تبديل مكونات عمل دبس الرمان للحصول على طعم مختلف، والطريقة كالتالي:

المكونات:

2 كوب من عصير الرمان المصفى.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب عصير البرتقال الطازج.

الطريقة: