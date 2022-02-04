ب2 كوب دقيق أعملي كيكة البرتقال الهشة بمقادير اقتصادية بطعم لا يقاوم ألذ كيكة ممكن تاكليها

الكيكة من أهم الحلويات الأكثر شهرة، والأكثر حبًا عند الناس، فهي ليست مجرد اكله حلوه يتم تناولها، ولكنها من أهم ما يقدم في المناسبات الخاصة، أو لاستقبال الضيوف وهي تتنوع وتختلف بشكل كبير، لذلك يمكنكم التنوع في تقديمها كل فترة بطريقة مختلفة، وبطعم مختلف، واليوم سوف نتعرف على خطوات تحضير كيكة البرتقال المميزة بكل سهولة من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة في المنزل

كيكة البرتقال من أكثر الأنواع التي تحتوي على قيمة غذائية للجسم، ولها طعم مميز تمامًا عن باقي الأنواع باختلاف أيضًا لونها الشهي، ورائحتها الرابعه بالفعل يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وخطوات تحضيرها كالتالي:

المكونات

كوبين من الدقيق.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق من السمن او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقتين كبار من بشر قشر البرتقال.

كوب الا ربع من عصير البرتقال الفريش.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير