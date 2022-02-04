رجعي شبابك وجمالك وأصبغي شعرك بملعقة حنة في المنزل وأخفي الشيب بدون ضرر للون شعر جذاب

تعتبر الحناء هي من أهم النباتات التي يكون لها تأثير في تغيير لون الشعر وصيغة، فيلجأ الكثير من الأشخاص الي تغيير لون الشعر لأسباب عديدة ومن أهمها تجديد الشكل ومظهر الشعر، والحناء هي من أكثر الأشياء التي تكون آمنة على الشعر فلا تؤثر بالسلب بل تعمل علي تغذية الشعر بشكل كامل كما تعمل علي تقوية بصيلات الشعر.

مكونات صبغ الشعر بالحناء

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

كيس من الحناء المطحونة او تحديد كمية الحناء على حسب طول الشعر.

استخدام قفازات بلاستيكية.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الخام الطبي.

إحضار ورق جرائد قديمة.

عدد معين من مشابك الشعر.

قطعة من القماش النظيفة.

طريقة التحضير